Kanglerju za primer vedeževalkinega stanovanja 50.000 evrov odškodnine

Kot poroča Delo, je okrožno sodišče v Ljubljani Francu Kanglerju, prisodilo 50.000 evrov odškodnine. Kanglerjev odškodninski zahtevek se nanaša na pet sodnih postopkov, ki so v preteklosti potekali zoper njega in so se v celoti zaključili z oprostitvijo ali ustavitvijo postopka, in sicer v zadevah Ježovita, kolektorja na mariborski tržnici, lutkovnega gledališča, podžupanje Astrid Bah ter v zadevi radarji. V zadevi Ježovita mu je tožilstvo očitalo dodelitev službenega stanovanja vedeževalki Karin Ježovita. Sprva je bil obsojen na sedem mesecev zapora, nato pa je po izločitvi prisluhov iz spisa tožilstvo obtožnico umaknilo.