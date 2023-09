Kanin zaradi lastne napake brez sredstev za prenovo: bo smučišče delovalo?

V Sloveniji ni bilo večjih investicij v smučišča že 12 let, žičnice pa so v povprečju stare 30 let. Kljub temu pa so prisotni razlogi za optimizem. Nekatera smučišča hitijo s prenovo ali gradnjo novih žičnic z evropskim in državnim denarjem, dela morajo končati do sredine novembra, razen na Veliki planini, ki so ji zaradi težav zaradi poplav rok podaljšali. Na Kaninu pa skoraj 50 let stari krožni kabinski žičnici obratovalno dovoljenje poteče decembra, v vodo je padel še poseben zakon o Kaninu, s tem pa tudi milijoni, ki so jih pričakovali od države.