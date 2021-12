Smučarji s helikopterjem na Kanin, včasih pa kar do Dolomitov

Helikoptrski prevoz do belih strmin je v tujini nekaj povsem običajnega, zelo razvit je na Islandiji, v zadnjem času je v razmahu v Albaniji in Črni gori, našteva pilot Nejc Kovač . Tudi v Sloveniji se je za turno smuko začel uporabljati že pred leti, nato je nekoliko zamrl, v lanskem letu, ki ga je zaznamovala pandemija covida-19 in žičniške naprave niso delovale, pa je ta ideja spet oživela, pripoveduje sogovornik.

Na Kaninu bodo zdaj delovali na dva načina, "heliski" in "helilift", tako za alpske kot za turne smučarje. Vzletajo bodisi z bovškega letališča ob vznožju Kanina ali pa iz baze v Lescah. Če gre za večjo skupino ljudi, jih do Bovca prepeljejo z letali, od koder jih na vrh najvišje ležečega smučišča dvigne helikopter. Nanj je nameščena tudi košara, kamor se pospravi smučarsko opremo. V letalu je prostora za 10 potnikov, v helikopterju največ za pet. Časovnica odhodov je prilagojena temu, da so smučarji na Kaninu okoli devete ure, ko se smučišče tudi odpira.

Ne gre za stalno ponudbo prevoza do belih strmin, saj je pogoj polna zasedenost helikopterja, predvsem pa vreme. Navsezadnje gre vendarle za visokogorje in tako, kot so smučarji že večkrat obstali pred ustavljeno gondolo, so morali v zadnjem hipu zaradi močnega vetra odpovedati tudi polet helikopterja. "Mi lahko vozimo samo ob res lepem vremenu. Letos spomladi smo morali zjutraj odpovedati polet, ker je na vrhu preveč pihalo. Kadar je veter premočan, ne moremo leteti, v takem vremenu tudi gondola ne dela. Kadar je oblačno, pa zaradi slabe vidljivosti ne moremo pristajati oziroma vzletati," pojasnjuje.

Slovenci s helikopterjem celo v Dolomite

Sam je smučarje že večkrat prevažal: "To je za take, ki bi radi neko doživetje enkrat v življenju in jim je to všeč. Sproti nekaj vidijo, malo je drugače in lahko se pohvalijo, da so šli na smučanje s helikopterjem," opisuje navdušenje potnikov.

So pa tudi taki, ki zadevo zastavijo veliko bolj resno. Imajo namreč tudi potnike, ki jih vozijo v Italijo, ampak ne denimo do bližnjega Trbiža in Višarij, pač pa vse do Dolomitov, ki so z avtomobilom oddaljeni nekaj ur vožnje. "Odpeljemo jih tja, jih odložimo, se vrnemo domov in se čez nekaj dni vrnemo ponje. So pa tudi taki, ki gredo tja za en dan. Zjutraj odsmučajo in se popoldne vrnejo domov," nas osupne Kovač. "Ja, tudi to delamo, ampak v teh primerih gre za stranke, ki si pač lahko več privoščijo," se nasmeji.

Če so že lani paket heliskiinga skupaj z vključeno smučarsko vozovnico oglaševali za 140 evrov, pa je treba za prestižno mednarodno smuko v denarnico seči kar nekajkrat globje. "Če smučarje pustimo tam, potem je cena višja, saj mora helikopter dvakrat tja in nazaj. Če pa gre samo tja in popoldne nazaj, pa je cena polovična," pojasni Kovač. To pomeni, da prevoz do denimo Cortine d’Ampezzo stane med 2000 in 4000 evri.