Kanin: V zadnjem letu žičnica ni stala niti en dan zaradi tehničnih težav

Zavod za gradbeništvo je maja letos opravil magnetoskope transportnih vrvi na tej žičnici in večkrat so se dogovorili, da bodo tehnični pregled za podaljšanje obratovalnega dovoljenja poskusili izvesti takoj po poletni sezoni, saj so na Kaninu predvidevali, da bo ZAG imel novembra polne roke dela s tehničnimi pregledi novih žičnic na ostalih smučiščih.

Kot poudarjajo na Kaninu, v nobenem od treh poročil ni omenjeno, da naj se obratovanje konec leta 2022 ustavi iz tehničnih ali drugih razlogov. Žičnica je obratovala normalno skozi celotno leto 2022, letošnjo zimsko in poletno sezono ter še danes obratuje. Veljavno dovoljenje ima do 19. oz. 23. decembra letos za vse tri odseke.

Nadzorni svet Sončnega Kanina je na podlagi dopisa naročil temeljit pregled krožno kabinske žičnice, gondole. POMA je pregled opravila lani avgusta in novembra, zanj pa so na Kaninu odšteli 50.000 evrov. Na podlagi opravljenega pregleda je POMA posredovala 3 poročila o ugotovitvah, navedli pa so tudi priporočila za tehnično vzdrževanje naprave. Nekatere ugotovljene tehnične pomanjkljivosti so na Kaninu odpravili še pred iztekom pregleda, nekatere po pregledu. O vsem so obvestili proizvajalca in ga večkrat zaprosili za izdajo končnega poročila.

Proizvajalec POMA je leta 2019 Javnemu zavodu Sončni Kanin poslal dopis, iz katerega je razvidno, da je kot skrajni rok življenjske dobe žičnice opredelil konec leta 2022. Dodali so tudi, da se bo dobava rezervnih delov ustavila do leta 2023.

V septembru jim je ZAG poslal predračun, ki so ga tudi plačali, dogovorili so se za termin pregleda, prejeli pa so tudi navodila, kaj se bo pregledovalo in kdaj pridejo 3 pregledniki, pravi direktorica. Uredili so jim tudi bivanje v hotelu v Bovcu. Pregled bi morali začeti 26. septembra, trajal bi dva do tri dni. Avgusta so naročili tudi elektro meritve te žičnice, ki so tudi pokazale, da je z žičnico vse v redu.

"Celotna ekipa žičničarjev, zaposlenih na Sončnem Kaninu in zunanji strokovnjaki smo vložili čas in finančna sredstva, da smo žičnico pripravili za tehnični pregled in žičnica sedaj čaka, da se jo pregleda. Zakaj se ZAG sedaj izgovarja na štiri leta star dopis POME in zakaj so nas pustili normalno obratovati celotno leto 2023, če je za njih zavezujoči dokument POME, ki pa ga mi razumemo bolj kot ne kot priporočilo," se sprašujejo na Kaninu.

Kot še dodajajo, v Sloveniji in po svetu še vedno obratujejo tudi več kot 50 let stare žičnice. Ustreznost in varnost naprave se lahko ugotovi le s tehničnim pregledom, dopisi proizvajalcev pa so le priporočila in niso zavezujoči, dodajajo. "Zato pa je ZAG pooblaščena institucija s strani Ministrstva za infrastrukturo, ki takšna strokovno tehnična poročila na podlagi izvedenih meritev naprave lahko izdaja."

Glede zagotavljanja rezervnih delov pravijo, da se lahko ti izdelajo tudi pri drugih dobaviteljih, pogoj je le, da je rezervni del izdelan skladno s tehničnimi načrti in da se rezervni del opremi s CE certifikatom. Za konec je direktorica Božič Badaličeva še dodala, da so jih v letošnjem letu večkrat obiskali inšpektorji za žičnice, ki pa jih nikoli doslej niso opozorili na problem, čeprav so dopis POME prejeli že v letu 2019.

Zavod za gradbeništvo: Nismo prejeli ustreznih poročil proizvajalca

Spomnimo. ZAG, ki pregleda ni opravil, je pojasnil, da so bili seznanjeni, da je POMA konec leta 2022 na žičnici izvajala določene preglede, a z njihovi ugotovitvami niso bili seznanjeni. Kot so poudarili, so že od samega začetka pregled pogojevali s predložitvijo ustreznih poročil POME o pregledih, izvedenih v letu 2022, iz katerih bi bile razvidne ugotovitve proizvajalca naprave glede tehničnih podrobnosti stanja kabinske žičnice in stališče POME glede podaljšanja skrajnega roka življenjske dobe naprave.