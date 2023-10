Kaninska žičnica pozimi ne bo obratovala, sledi lahko tudi zaprtje smučišča

Kot je na seji pojasnila direktorica Sončnega Kanina Manuela Božič Badalič, je Zavod za gradbeništvo ob zadnjem pregledu krožnokabinske žičnice dodatno predpisal več zahtev, med najbolj perečimi je pregled oziroma zamenjava delov na baterijah, ki jih je na žičnici sto. To pomeni obsežno sanacijo, ki bi trajala več kot tri mesece, zato kaninska žičnica pred zimsko sezono ne bo mogla spet pridobiti uporabnega dovoljenja.

Vrednost sanacije bi bila verjetno tudi previsoka, so pojasnili pristojni. Ker obratovalnega dovoljenja najverjetneje ne bo, bo občina preverila možnost obratovanja smučišča z napravami Prevala, Skripi in Podi, ki imajo veljavno obratovalno dovoljenje še do konca leta 2024, z dostopom preko italijanske strani smučišča Sella Nevea. To bi bilo logistično precej zahtevno, a če dogovora z italijansko stranjo ne bo, bi lahko sledilo le zaprtje celotnega Kanina.

Vsi odseki kabinske žičnice Kanin naj ne bi bili tehnično sposobni za obratovanje

Kot so glede zadnjega dogajanja v povezavi s Kaninom pojasnili na Zavodu za gradbeništvo, so kot kontrolni organ za žičniške naprave po naročilu ministrstva za infrastrukturo oktobra izvedli strokovno tehnični pregled ter najprej ugotavljali odpravo pomanjkljivosti, ki jih je že ugotovil proizvajalec naprave Poma. Ker predpisani posebni pregled elektrotehničnih naprav in inštalacij ni bil predhodno izveden, so izvajanje pregleda ustavili in izdali poročilo.

Podrobnejše informacije o vsebini poročila so razkrili pri časniku Finance, kjer so zapisali, da vsi odseki kabinske žičnice Kanin tehnično niso sposobni za obratovanje. Neustrezni naj bi bili poročila o posebnih pregledih ter dokumentacija o vzdrževalnih delih, glede na poročilo pa naj zavod Sončni Kanin ne bi imel usposobljenega osebja za nastavitve, meritve in vzdrževalna dela določenih delov naprave.