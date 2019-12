Kaninsko smučišče od srede dostopno tudi iz Bovca

Smučišče Kanin se je kljub debeli snežni odeji sredi meseca znašlo v težavah. Strele med novembrskimi neurji so namreč povzročile napake na glavni jeklenici, kar bi lahko ob obratovanju povzročilo večje nesreče. Zato so se v Sončnem Kaninu odločili za obnovo jeklenice, ki jo je ob pomoči zaposlenih izvedla idrijska družba Kaskader.

"Sporočamo vam, da smo kljub težkim vremenskim razmeram uspeli sanirati vse pomanjkljivosti na krožno kabinski žičnici, z uspešno opravljenim tehničnim pregledom pa smučišče Kanin-Sella Nevea znova odpira vrata tudi z bovške strani, in to na božično sredo," so danes sporočili iz javnega zavoda.

V zadnjih dneh je bil dostop do kaninskega smučišča možen le preko italijanske strani, torej prek povezave s smučiščem Sella Nevea.

Smučarje po močnem sneženju minulih dni čaka snežna odeja, ki že presega štiri metre, ob napovedanem lepem vremenu pa upravljavci smučišča obiskovalcem obljubljajo tudi čudovite razglede na okoliške vrhove in Jadransko morje.

V Sončnem Kaninu ob tem dodajajo, da imajo kljub poznejšemu odprtju smučišča s slovenske strani vsi, ki želijo obiskati Bovec in Kanin v novoletnem času, še vedno možnost rezervacije ugodnih paketov, ki vključujejo smučarsko karto in nastanitev pri turističnih ponudnikih.