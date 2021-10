Na več odsekih zaprta ljubljanska obvoznica, nastajajo večkilometrski zastoji

Zaradi vrha EU na Brdu pri Kranju na več cestnih odsekih po državi prihaja do zaprtij in posledično zastojev. Med drugim je zaprta ljubljanska obvoznica med Kozarjami in Brdom proti Gorenjski, na razcepu Malence iz smeri Šmarja Sap proti Rudniku ter med Malencami in Kozarjami, poroča Prometno-informacijski center. Po podatkih voznikov so zaprti tudi vsi priključku na gorenjsko avtocesto med Ljubljano in Brdom pri Krnju.

Posledično na cestah nastajajo zastoji. Po podatkih Prometno-informacijskega centra je na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano zastoj dolg že 15 kilometrov. Na ljubljanski obvoznici od razcepa Malence proti Primorski je kolona vozil dolga dva kilometra, na dolenjski avtocesti med Grosupljem in Malencami pa sedem kilometrov. Zastoji nastajajo tudi na ljubljanski obvoznici od Zadobrove proti Novim Jaršam ter od priključka Ljubljana center proti Malencam ter na cestah Medvode - Jeprca, Škofljica - Ljubljana ter po lokalnih cestah v Ljubljani. Kolone vozil so še na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano ter na cestah Trzin - Črnuče in Slivnica - Hoče, poroča portal Promet.si. "Danes zaradi številnih napovedanih dogodkov pričakujemo več gneče na cestah na širšem območju Ljubljane ter na cestah proti Bledu, Kranju oziroma Brdu in letališču. Za pot si vzemite več časa," svetuje prometno-informacijski center. Kot so še zapisali, bo danes veljala "izredna odredba o omejitvi tovornega prometa, ki na posameznih cestah, kjer se bodo peljala vozila s spremstvom, prepoveduje promet tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 tone". Podrobnejše informacije so na tej povezavi.