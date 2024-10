Kaos na cestah: ob prometni konici še burja, poplave in plazovi

Ob popoldanski prometni konici dodatne zastoje na cestah povzroča tudi deževno vreme. Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami, nekoliko manjša omejitev prometa pa velja na regionalni cesti Vipava - Ajdovščina. Ponekod so ceste zaprte zaradi poplav in zemeljskih plazov. Promet je sicer povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč.