Slovenija

Kaos na prelazu Vršič: po neupoštevanju predpisov več Policije?

Vršič, 06. 11. 2025 11.47 | Posodobljeno pred 54 minutami

STA , D. S.
10

Dvotedensko testiranje delovanja sistema zapornic pod prelazom Vršič je pokazalo, da sistem deluje, vendar pa se je zaradi zmanjšanja števila parkirnih mest in neupoštevanja prometnih predpisov na prelazu pojavil kaos. Na ministrstvo za infrastrukturo menijo, da bo treba okrepiti delovanje policije.

V zvezi z delovanjem sistema so se v sredo na sestanku srečali predstavniki ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo in občin Kranjska Gora ter Bovec. Pregledali so ugotovljene izzive in se dogovorili za njihovo odpravo do začetka delovanja sistema zapornic ob začetku turistične sezone 15. junija prihodnje leto, so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Dodali so, da je bilo obdobje testiranja delovanja sistema zapornic, ki bo urejal dostop do območja vršiškega prelaza, namenjeno odkrivanju napak in pomanjkljivosti v sistemu. V času testiranja sta občini Kranjska Gora in Bovec zabeležili vse izzive, ki so se pojavili.

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je povedala, da se je sistem zapornic izkazal in da deluje učinkovito. Vendar se je hkrati pokazalo, da obiskovalci ne upoštevajo prometnih predpisov in zaradi tega je nastal kaos.

Iz Vršiča so v oktobru, ko ljudje množično hodijo gledat zlate macesne, poročali o tem, da se je prometni kaos preselil z vrha samega prelaza, kjer je zaradi urejanja parkirišča še gradbišče, tudi nižje navzdol. Cesta je bila ponekod tako zaparkirana, da je bil možen le izmeničen enosmeren promet. Nekateri so ocenili, da je bil kaos večji kot kdajkoli.

"Naši informatorji ob zapornici in reditelji so na vrhu Vršiča ljudi opozarjali, da je parkirišče polno, pa so kljub temu parkirali ob cesti in dobesedno ustvarili kaos. Če bi ljudje upoštevali predpise, do tega ne bi prišlo," je prepričana županja.

Vršič
Vršič FOTO: Aljoša Kravanja

Tudi na ministrstvu za infrastrukturo so izpostavili, da določeni neljubi dogodki, ki so bili zaznani med testnim obdobjem, niso posledica sistema zapornic ampak neupoštevanja cestno-prometnih predpisov. Kot so opozorili, sistem ne more preprečiti parkiranja vozil na cestišču.

"Po našem mnenju bo treba okrepiti delovanje policije, saj ima samo policija pristojnost izrekanja glob voznikom, ki nepravilno parkirajo na državnih cestah, in pristojnost odvoza nepravilno parkiranih vozil na državnih cestah," so poudarili na ministrstvu.

Dodali so, da prometni režim spreminjajo prav zaradi nevzdržnih prometnih razmer, ki so jim bili na Vršiču priča v preteklih letih, in zaradi omejitev pri parkiranju, s katerimi se soočajo ob prometni rekonstrukciji vrha Vršiča.

Na podlagi odločitve mnenjedajalcev bo na vrhu prelaza urejenih le 92 parkirnih mest. "Zavedamo se, da želi ob vrhuncih poletne turistične sezone na prelazu parkirati med 300 in 500 vozil, kar pa zaradi pomanjkanja prostora, ki je na voljo, ni mogoče," so poudarili.

Spomnili so, da so zadnji dve leti kaotično situacijo blažili s pomočjo redarjev, v prihodnjih letih pa želijo situacijo rešiti z novo prometno ureditvijo in informiranjem o prostih parkirnih mestih na vrhu. Kot alternativa bo ponujen brezplačni avtobusni prevoz iz Bovca in Kranjske Gore, ki bo vozil vsako uro od jutra do večera v glavnih mesecih turistične sezone. S tem želijo ublažiti pritisk vozil na vrh Vršiča.

Glede na izkušnje poskusnega obdobja, ki je pokazalo, da ljudje ne upoštevajo predpisov, bodo v prihodnji turistični sezoni na vrhu Vršiča po mnenju kranjskogorske županje morali še naprej delovati reditelji, ki bodo skušali vzpostavljati red in opozarjati obiskovalce. "Želimo biti gostoljubni, ampak če se predpisov ne upošteva, red ni mogoč," je opozorila.

