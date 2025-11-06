Kaos na prelazu Vršič: po neupoštevanju predpisov več Policije?

V zvezi z delovanjem sistema so se v sredo na sestanku srečali predstavniki ministrstva za infrastrukturo, Direkcije RS za infrastrukturo in občin Kranjska Gora ter Bovec. Pregledali so ugotovljene izzive in se dogovorili za njihovo odpravo do začetka delovanja sistema zapornic ob začetku turistične sezone 15. junija prihodnje leto, so za STA pojasnili na ministrstvu za infrastrukturo.

Dodali so, da je bilo obdobje testiranja delovanja sistema zapornic, ki bo urejal dostop do območja vršiškega prelaza, namenjeno odkrivanju napak in pomanjkljivosti v sistemu. V času testiranja sta občini Kranjska Gora in Bovec zabeležili vse izzive, ki so se pojavili.

Kranjskogorska županja Henrika Zupan je povedala, da se je sistem zapornic izkazal in da deluje učinkovito. Vendar se je hkrati pokazalo, da obiskovalci ne upoštevajo prometnih predpisov in zaradi tega je nastal kaos.

Iz Vršiča so v oktobru, ko ljudje množično hodijo gledat zlate macesne, poročali o tem, da se je prometni kaos preselil z vrha samega prelaza, kjer je zaradi urejanja parkirišča še gradbišče, tudi nižje navzdol. Cesta je bila ponekod tako zaparkirana, da je bil možen le izmeničen enosmeren promet. Nekateri so ocenili, da je bil kaos večji kot kdajkoli.

"Naši informatorji ob zapornici in reditelji so na vrhu Vršiča ljudi opozarjali, da je parkirišče polno, pa so kljub temu parkirali ob cesti in dobesedno ustvarili kaos. Če bi ljudje upoštevali predpise, do tega ne bi prišlo," je prepričana županja.