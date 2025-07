Kaos na štajerski avtocesti: tovornjaki stojijo od Frama pa vse do Dramelj

Obnovitvena dela na odseku Dramlje–Slovenske Konjice so prešla v fazo, ki vključuje tudi obnovo viaduktov in predorov. Zato so predvidoma za tri mesece zaprli smerno vozišče proti Ljubljani. V tej smeri je zaprt tudi uvoz na avtocesto na priključku Slovenske Konjice. Promet bo v obe smeri, tako proti Ljubljani kot proti Mariboru, predvidoma do konca septembra 2025 potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Pričakovati je daljši čas potovanja in zastoje, sporočajo s Prometno-informacijskega centra.