Kaos na zabavi: zaposlena v Buckinghamski palači 'ušla izpod nadzora'

Tiskovni predstavnik Buckinghamske palače je sporočil, da so "seznanjeni z incidentom, ki se je zgodil zunaj delovnega mesta in v katerega je bilo vpletenih več zaposlenih v Buckinghamski palači". Poudaril je, da bodo zadevo v celoti raziskali in ukrepali, v zvezi s posameznimi zaposlenimi pa izvedli strog disciplinski postopek, "čeprav je šlo za neformalno družabno srečanje in ne za uradno božično zabavo v palači" , poroča britanski časnik Independent.

O zgodbi, ki se je znašla na naslovnicah britanskega tiska, je prvi poročal tabloid The Sun.

Po navedbah tabloida je okoli 50 članov osebja palače v torek zvečer odšlo v bližnji priljubljeni bar, kjer so po sprejemu v palači nadaljevali božično zabavo. S pomočjo alkohola se je zabava spremenila v kaos, prišlo je do pretepa, v središču katerega je bila 24-letna gospodinjska pomočnica, ki naj bi "ušla izpod nadzora", razbijala kozarce in napadala osebje bara.

Zadeve so se tako stopnjevale, da je osebje bara okoli 21.30 poklicalo policijo, ki je pridržala 24-letnico zaradi suma napada in poškodovanja ter kršitve javnega reda in miru v vinjenem stanju. Londonska policija je potrdila le, da je v torek zvečer v baru aretirala mlado žensko, ki so jo po prestani noči v priporu naslednji dan izpustili z denarno kaznijo.