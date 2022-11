Kaos ob prevzemu: najprej so jih odpustili, zdaj jih kličejo nazaj v službo

Ameriški milijarder Elon Musk je vodenje družbenega omrežja Twitter začel z množičnim odpuščanjem. Med razlogi za odpuščanje je Musk navedel velik padec oglaševalskih prihodkov. Po prvih informacijah naj bi največ delovnih mest ukinili na področju inženiringa, komunikacij ter urejanja vsebin. Zaposleni pri Twitterju so tako že začeli dobivati sporočila o tem, ali ostajajo na svojem delovnem mestu ali so odpuščeni, Musk pa naj bi slednjim zagotovil odpravnine, če se odrečejo tožbam ali drugim zahtevam. Plače naj bi sicer dobivali do začetka januarja.

Kot poroča Daily Mail, naj bi med vikendom zaposlenim, ki so obdržali svoje službe, naročili, da pripravijo imena odpuščenih delavcev, ki bi jim znova ponudili službo. Nekatere so namreč odpustili, še preden je novo vodstvo ugotovilo, da jih bodo potrebovali za izgradnjo novih funkcij za spletno platformo, ki jo želi Musk. Prav tako poročilo, ki ga je objavil Bloomberg, kaže, da naj bi nekatere delavce odpustili po pomoti. Twitter se na te navedbe še ni odzval.