Kaos po lokalnih cestah, ki so vse bolj obremenjene zaradi obvozov

Kolona vozil se skozi Vnanje Gorice v občini Brezovica vije vsak dan. Ker ob prometnih konicah na avtocesti od Ljubljane pa do Vrhnike praktično vse stoji, vozniki iščejo bližnjice skozi naselja, nam opisuje domačin: "Problem je v tem, da tujci uporabljajo zemljevide velikih ameriških korporacij, ki jih verjetno uporabljamo prav vsi, ti zemljevidi pa kažejo obvoze čez lokalne ceste, čez regionalne ceste, ki morda niso namenjeni tranzitnemu prometu, ta tranzitni promet se seveda niti ne ustavi v Sloveniji, od njega nimamo nič."

"Vemo, da je to ena velika težava v tem trenutku. Smo urgirali na Google Maps, da smo izvzemali te ceste izven, bom rekel, vseh podatkov, ampak ko gre tolikšno število avtomobilov po tej isti trasi, jo oni prevzamejo nazaj in praktično nismo naredili nič," pojasnjuje podžupan občine Brezovica Marko Čuden.

Cesta je ozka, omejitev je ponekod 30 km na uro, povečan promet pa zato predstavlja varnostno grožnjo za pešce in kolesarje, še pove domačin: "Ne samo, da se ne moremo peljati, v resnici se ne moremo niti sprehajati. Dejansko ljudje ne morejo na cesto in ne morejo domov."

"Se bodo postavili znaki na izvozih iz avtocest, da je prepovedan za tranzit. Da ne smejo izhajati iz avtoceste dol. Nas je kar nekaj občin, ki smo deležne tega silnega prometa, in seveda moramo skupaj s temi občinami priti do enega skupnega načrta, kako bomo postavili znake," še dodaja podžupan.

Prometne znake, ki določajo, da je vožnja dovoljena le za lokalni promet, pa so nedavno postavili v Šentvidu. Ker je bil promet skozi naselje nevzdržen, so stvari v svoje roke vzeli kar domačini. Na novo prometno ureditev zdaj opozarjajo kar prebivalci sami, na svoje ograje so nalepili tudi plakate, na katerih je zapisana tudi višina globe, ki sicer praviloma znaša 160 evrov. Da bi bili v boju s tranzitnim prometom slišani tudi s strani Darsa, pa nadalje upajo občine ob prometnicah.