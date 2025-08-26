Svetli način
Slovenija

Kaos po lokalnih cestah, ki so vse bolj obremenjene zaradi obvozov

Vnanje Gorice, 26. 08. 2025 19.31 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
Maja Jakše
Ko lokalne ceste postanejo bližnjice za hitrejše doseganje cilja, se življenje ob njih spremeni v obvoz. Koliko potrpežljivosti še imajo domačini? Njihov vsakdan poteka brez miru. Če se želimo izogniti zdaj že kar vsakodnevni gneči na avtocesti, nam je lahko v pomoč aplikacija, ki nam izriše najhitrejše poti, a ta na lokalne prebivalce ne pomisli. Kolone vozil predvsem tujih registracij se zato pogosto vijejo skozi naselje, kot so Vnanje Gorice. Občina je celo poskusila prepričati odgovorne pri aplikaciji Google Zemljevidi, da promet ne preusmerja skozi njihov kraj. Podobno težavo imajo tudi v Šentvidu, kjer situacijo poskušajo reševati kar domačini sami z lepljenjem opozorilnih plakatov.

Kolona vozil se skozi Vnanje Gorice v občini Brezovica vije vsak dan. Ker ob prometnih konicah na avtocesti od Ljubljane pa do Vrhnike praktično vse stoji, vozniki iščejo bližnjice skozi naselja, nam opisuje domačin: "Problem je v tem, da tujci uporabljajo zemljevide velikih ameriških korporacij, ki jih verjetno uporabljamo prav vsi, ti zemljevidi pa kažejo obvoze čez lokalne ceste, čez regionalne ceste, ki morda niso namenjeni tranzitnemu prometu, ta tranzitni promet se seveda niti ne ustavi v Sloveniji, od njega nimamo nič."

"Vemo, da je to ena velika težava v tem trenutku. Smo urgirali na Google Maps, da smo izvzemali te ceste izven, bom rekel, vseh podatkov, ampak ko gre tolikšno število avtomobilov po tej isti trasi, jo oni prevzamejo nazaj in praktično nismo naredili nič," pojasnjuje podžupan občine Brezovica Marko Čuden

Cesta je ozka, omejitev je ponekod 30 km na uro, povečan promet pa zato predstavlja varnostno grožnjo za pešce in kolesarje, še pove domačin: "Ne samo, da se ne moremo peljati, v resnici se ne moremo niti sprehajati. Dejansko ljudje ne morejo na cesto in ne morejo domov."

"Se bodo postavili znaki na izvozih iz avtocest, da je prepovedan za tranzit. Da ne smejo izhajati iz avtoceste dol. Nas je kar nekaj občin, ki smo deležne tega silnega prometa, in seveda moramo skupaj s temi občinami priti do enega skupnega načrta, kako bomo postavili znake," še dodaja podžupan.

Prometne znake, ki določajo, da je vožnja dovoljena le za lokalni promet, pa so nedavno postavili v Šentvidu. Ker je bil promet skozi naselje nevzdržen, so stvari v svoje roke vzeli kar domačini. Na novo prometno ureditev zdaj opozarjajo kar prebivalci sami, na svoje ograje so nalepili tudi plakate, na katerih je zapisana tudi višina globe, ki sicer praviloma znaša 160 evrov. Da bi bili v boju s tranzitnim prometom slišani tudi s strani Darsa, pa nadalje upajo občine ob prometnicah.

Evropa_Evropejcem
26. 08. 2025 20.40
+1
Plešemo?
ODGOVORI
1 0
ZIPPO
26. 08. 2025 20.40
VLADA RS JE DOVOLILA GOOGLU, DA POSNAME CELOTNO DRŽAVO, VKLJUČNO Z VSEMI OBJEKTI IN PRIVAT HIŠAMI IN EVO REZULTAT!!!
ODGOVORI
0 0
AleksanderS
26. 08. 2025 20.37
+1
Plesemo …. Cela vlada he proti siritvi cest in obvoznice
ODGOVORI
1 0
gggg1
26. 08. 2025 20.31
+3
Zapomnite si - vsi člani sedanje koalicije so bili proti razširitvi avtocest.
ODGOVORI
3 0
gggg1
26. 08. 2025 20.30
+2
Če je cesta je cesta - zakaj bi jo izvzemali iz navigacije?
ODGOVORI
2 0
Nace Štremljasti
26. 08. 2025 20.29
+2
kje ste kmetavzi,nna traktorje pa 25 na uro čez vnanje gorice pa da vidimo
ODGOVORI
2 0
mojcd
26. 08. 2025 20.24
+2
Novinarji pridite med 06:30 do 07:30 v Pirniče. Ampak pridite uro prej zaradi guzve. Merite hitrost in stejte avtomobile. Preseneceni boste. Policijske kontrole NOBENE!
ODGOVORI
2 0
Duh8
26. 08. 2025 20.23
+1
Med tretjo in šesto popoldan cela Ljubljana stoji. Pa se šola še začela ni. Obup. Za razdaljo,kjer normalno potrebuješ cca 35 minut je to zdaj skoraj dve uri.
ODGOVORI
1 0
Infiltrator
26. 08. 2025 20.20
+6
Največji absurd pa je ,da se Ljubljano še prekomerno ponaseljuje in bo samo še huje ,ker gradi se bloke infrastruktura pa se iz časov SFRJ...
ODGOVORI
6 0
Vlahek
26. 08. 2025 20.20
+2
Čist prav vam je,ceplenci lepo tišina pa čakat v gužvah :) nedajbože klicat na dart pa jim težit vsak dan,ker če bi to vsi vsak dan klicali pa pritoževali....bi bile velike spremembe
ODGOVORI
2 0
pusi
26. 08. 2025 20.16
+3
Plesite butalci.
ODGOVORI
4 1
Antena
26. 08. 2025 20.15
+7
Ste volili Goloba in ne mi sedaj jokat !
ODGOVORI
9 2
trollolll
26. 08. 2025 20.11
+3
potem pa se po nekih zabacenih stranskih cestah najdes turiste s pocitnisko prikolico... prou povsod so. pomojem ce v gozdu pod kamen pogledas, najdes kakega ceha spodaj.
ODGOVORI
5 2
brezveze13
26. 08. 2025 20.10
+3
kdaj bo dars dojel da je potrebno pri obnovi vozišč zastaviti na enem mestu in to hitro dokončati ne pa da ima razkopano celo slovenijo in to vedno v sezoni največje prometne obremenitve, kot da bi se tujcem hvalili koliko damo na vzdrževanost, tudi ko opazujemo prometno signalizacijo na avtocestah opazimo neprimerna celo otročja obvestila bolj objave v tunelih velikokrat kar neka omejitev hitrosti zaradi nekih posegov in ne vidiš nikjer nobenega delavca ali serviserja, tudi pranje tunelov n in vzdrževanje bi se lahko opravljalo v nočnem času ko promet upade v tunelu je itak tema
ODGOVORI
3 0
jedupančpil
26. 08. 2025 20.00
+1
kolaps.
ODGOVORI
1 0
štajerc65
26. 08. 2025 19.58
+10
Predsednica s helikopterjem, Urška KZ z falconom, mi ki vinjeto plačamo pa stojimo in čakamo. Blokirati vse AC kje ste tovornjakarji?
ODGOVORI
10 0
trapo
26. 08. 2025 19.58
+4
DARS naj dela ceste kot se zagre ne pa za 10 do 15 let pol jih je pa treba popravljat. Vsak normalen bi iskal obvoze in ne bi čakal par ur v koloni tudi tisti ki lepijo plakate ne, pa če vam je prav ali ne. Tako pač je.
ODGOVORI
4 0
dobrabejba35
26. 08. 2025 19.49
+7
lokalne ceste bi morale biti zaprte za tujce
ODGOVORI
9 2
Anion6anion
26. 08. 2025 19.44
+3
Bratušek to ne zanima. Ona vključuje modre lučke in gre dalje.
ODGOVORI
5 2
Janez Novak 13
26. 08. 2025 19.41
+5
Še dobro, da LPP vozniki ne uporabljajo navigacije. Kap bi jih, ki bi videli zastoje.
ODGOVORI
6 1
Kikinda2000
26. 08. 2025 19.43
+4
odličen komentar!
ODGOVORI
5 1
