Kaos pri izplačevanju plač v ljubljanskih srednjih šolah

Računsko sodišče je izvedlo revizije pravilnosti določanja in izplačevanja plač v treh ljubljanskih srednjih šolah, in sicer v Srednji gradbeni, geodetski, okoljevarstveni šoli in strokovni gimnaziji, Srednji trgovski in aranžerski šoli ter Elektrotehniško-računalniški strokovni šoli in gimnaziji (Vegova). Pod drobnogled so vzeli obdobje od 1. 9. do 31. 12. 2023, vsem trem šolam pa izrekli mnenje s pridržkom.