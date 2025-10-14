Svetli način
Slovenija

Kaos v hotelu Habakuk: nemški najemnik nenadoma zapustil hotel

Maribor, 14. 10. 2025 20.46 | Posodobljeno pred 44 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Jana Ujčič
Komentarji
1

V znanem mariborskem hotelu Habakuk so zaposleni v veliki negotovosti in stiski. Nemški najemnik je minuli petek nenadoma zapustil hotel, račun je blokiran, zaposleni v hotelu pa šokirani. Ob tem pa so v hotelu tudi gostje. Lastnik hotela je sicer družba Metalka Commerce, kjer pravijo, da jim nemški najemnik kljub pozivom ni plačeval najemnine, Nemci pa vračajo očitke.

Spletna stran hotela je nedosegljiva, na znanem spletnem turističnem portalu pa piše, da nastanitev trenutno ne sprejema rezervacij. Upravljalec, družba 1912 Hotels SI, ki je del nemške družbe, je odšel iz hotela.

Predsednik uprave Metalka Commerce d.d. Franc Ziherl je povedal, da je upravljalec hotela hotel zapustil 10. oktobra: "Brez predhodne najave. Dolgoval nam je najemnine, ki jih ni plačal. Zgodilo se je tudi to, da imajo delavci izrecno navodilo, da z nami ne sodelujejo. Zaklenjena so vsa osnovna sredstva, tako da ne vidimo rezervacij." Hotel sicer deluje normalno, goste še vedno sprejemajo, je dodal. 

"Ljudje so bili šokirani, niso vedeli, kaj naj delajo, kdo je njihova odgovorna oseba, enostavno so delali naprej," je povedal predsednik Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Kristijan Lasbaher.
"Ljudje so bili šokirani, niso vedeli, kaj naj delajo, kdo je njihova odgovorna oseba, enostavno so delali naprej," je povedal predsednik Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Kristijan Lasbaher. FOTO: POP TV

Upravljavec 1912 Hotels SI pa pravi, da je lastnik upravljanje prekinil enostransko, da niso dobili povrnjenih sredstev za sanacijska dela, ki da bi jih moral kriti lastnik, ter da lastnik ni izvedel dogovorjene investicije in da so zato zadržali tri najemnine, dokler lastnik ne povrne sredstev za obnovo. A vse to v Metalki Commercu zanikajo. "V najemni pogodbi je bila izključno ena zaveza, in sicer da takoj obnovimo spa center, in to je Metalka Commerce tudi izpolnila," je zatrdil Ziherl. Dodal je, da jim je 14. avgusta poslal dopis in da so imeli še dodatnih 30 dni časa, da poravnajo vse najemnine: "Tri neplačane se štejejo za odstop od pogodbe in to je po mojem mnenju edini razlog, zakaj so oni na vrat na nos zapustili ta hotel."

Zaposleni v negotovosti

Spor pa najbolj občutijo zaposleni, ki so v negotovosti. "Ljudje so bili šokirani, niso vedeli, kaj naj delajo, kdo je njihova odgovorna oseba, enostavno so delali naprej," je povedal predsednik Sindikata delavcev gostinstva in turizma Slovenije Kristijan Lasbaher.

Delo zaposleni še naprej opravljajo vestno, tako da gostje poslovne drame ne občutijo. Med njimi je tudi nekdanji veleposlanik BiH v Bruslju Draško Aćimović, ki je gost hotela Habakuk že skoraj 30 let: "Zame je Habakuk simbol Slovenije, zagotovo ena najlepših lokacij ne le v regiji, ampak verjetno tudi v Evropi, skupaj s Pohorjem, smučiščem in vsem ostalim."

Pri nemškem upravljavcu pravijo, da bodo zaposleni plače dobili. V Metalki Commercu nameravajo vse zaposlene, ki jih je 49, prevzeti, a jih mora, kot dodajajo, nemški upravljavec najprej odjaviti. Prihodnost hotela in zaposlenih ni pod vprašajem, poudarjajo v Metalki Commerce. Kot pravijo v sindikatu, so iz nemške družbe sestanek napovedali za jutri.

Habakuk hotel zaposleni stiska
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
borjac
14. 10. 2025 21.55
+1
"Kaos v hotelu Habakuk: nemški najemnik nenadoma zapustil hotel" , to so eni od tistih ZANESLJIVIH , POŠTENIH , ODGOVORNIH LASTNIKOV IZ TUJINE .....
ODGOVORI
1 0
