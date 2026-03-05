Ujeti tuji državljani: evropske vlade pod pritiskom

Predsednik vlade Robert Golob se je danes, precej dobre volje, mudil na obisku nevrološke klinike.
A razen pojasnila, zakaj ima skrhan glas, evakuacije ni želel komentirati. "Opravičujem se vsem za svoj glas, ampak zadnje čase ne delate nočnih samo na UKC, jih delamo tudi na vladi."
Nekoliko zgovornejša je bila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je tudi sama, zaradi kratke noči, pri slabem glasu. "Res so za nami izjemno težki dnevi, še bolj, verjamem, za Slovence, ki so obstali na križnem žarišču, tudi v širši regiji Bližnjega vzhoda, tudi za vse svojce, sorodnike, prijatelje in znance," je poudarila.
Z akcijo, ki je v Slovenijo že vrnila okrog 600 državljanov, je zelo zadovoljna.
Repatriacije pa povzročajo skrbi tudi drugim evropskim državam. Sinoči so prve povratnike sprejeli v Nemčiji.
"Bili smo v neposredni bližini hotela, Burj al Arab, ko so prvi večer letele rakete mimo nas, medtem ko smo spali, ko smo bili v posteljah. Nato so nas odpeljali v zaklonišče, kjer smo preživeli noč. Naslednji dan smo se odločili, da nemudoma odidemo, ker smo bili neposredno ogroženi na kraju," je povedala ena od potnic.
Na Bližnjem vzhodu naj bi obtičalo okrog 30.000 Nemcev. Vračajo se tudi prvi Francozi, pa Britanci in drugi.
Da je evakuacija, sploh če jo postavimo v primerjavo z ostalimi državami, velik uspeh, pa pravi obrambni minister Borut Sajovic. "Lepa navada je, da se ljudem, ki se trudijo cele dneve in noči, namesto obtožb kdaj reče tudi hvala lepa," je povedal.
Javnost in evakuiranci so se namreč zgražali nad izborom letalskega ponudnika Jordan Aviation, ki da ima po TripAdvisorju skromno oceno 1,5 in številne negativne komentarje.
"Evropska komisija financira polete, če se dve državi dogovorita, da bosta sodelovali. Torej, če bi npr. Italija/Hrvaška vzela na krov slovenske državljane, bi stroške pokril evropski proračun. Ti dogovori ves čas aktivno potekajo med različnimi državami," je evropska poslanka Romana Tomc opomnila vlado z objavo na X.
Sajovic je potrdil, da to ve in da je Slovenija vstopila v ta evropski sistem pomoči držav. "Tako da so odprte vse opcije. Kjer bo pot hitrejša in učinkovitejša, tiste poti se bomo poslužili, da bodo Slovenke in Slovenci varno in hitro doma," je poudaril.
Po nekaj tisoč državljanov postopoma z Bližnjega vzhoda evakuirajo tudi države Zahodnega Balkana.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.