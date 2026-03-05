Naslovnica
Tujina

Ujeti tuji državljani: evropske vlade pod pritiskom

Ljubljana, 05. 03. 2026 18.56 pred 2 urama 2 min branja 21

Avtor:
Marko Gregorc
Evakuacija potnikov

V zalivskih državah ostajajo ujeti milijoni tujih državljanov. Težave z vrnitvijo v domovino naj bi imelo približno 400.000 Francozov, 300.000 Britancev, več deset tisoč Nemcev in številni državljani drugih držav. Tudi tuje vlade se soočajo s kritikami zaradi počasnosti in kaosa ob evakuaciji, večina jih skuša pomagati z organizacijo čarterskih poletov, prednost dajejo najranljivejšim skupinam. "Lepo bi bilo, da se ljudem, ki delajo cele dneve in noči, namesto obtožb kdaj reče hvala," pravi obrambni minister Borut Sajovic, premier Robert Golob pa postopka evakuacije ni komentiral.

Predsednik vlade Robert Golob se je danes, precej dobre volje, mudil na obisku nevrološke klinike.

A razen pojasnila, zakaj ima skrhan glas, evakuacije ni želel komentirati. "Opravičujem se vsem za svoj glas, ampak zadnje čase ne delate nočnih samo na UKC, jih delamo tudi na vladi."

Nekoliko zgovornejša je bila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je tudi sama, zaradi kratke noči, pri slabem glasu. "Res so za nami izjemno težki dnevi, še bolj, verjamem, za Slovence, ki so obstali na križnem žarišču, tudi v širši regiji Bližnjega vzhoda, tudi za vse svojce, sorodnike, prijatelje in znance," je poudarila.

Z akcijo, ki je v Slovenijo že vrnila okrog 600 državljanov, je zelo zadovoljna.

Vrnitev evakuiranih Slovencev v Slovenijo
Vrnitev evakuiranih Slovencev v Slovenijo
FOTO: Damjan Žibert

Repatriacije pa povzročajo skrbi tudi drugim evropskim državam. Sinoči so prve povratnike sprejeli v Nemčiji.

"Bili smo v neposredni bližini hotela, Burj al Arab, ko so prvi večer letele rakete mimo nas, medtem ko smo spali, ko smo bili v posteljah. Nato so nas odpeljali v zaklonišče, kjer smo preživeli noč. Naslednji dan smo se odločili, da nemudoma odidemo, ker smo bili neposredno ogroženi na kraju," je povedala ena od potnic.

Na Bližnjem vzhodu naj bi obtičalo okrog 30.000 Nemcev. Vračajo se tudi prvi Francozi, pa Britanci in drugi.

Da je evakuacija, sploh če jo postavimo v primerjavo z ostalimi državami, velik uspeh, pa pravi obrambni minister Borut Sajovic. "Lepa navada je, da se ljudem, ki se trudijo cele dneve in noči, namesto obtožb kdaj reče tudi hvala lepa," je povedal.

Preberi še Na Brniku pristalo četrto letalo, v Slovenijo pripeljalo 140 potnikov

Javnost in evakuiranci so se namreč zgražali nad izborom letalskega ponudnika Jordan Aviation, ki da ima po TripAdvisorju skromno oceno 1,5 in številne negativne komentarje.

"Evropska komisija financira polete, če se dve državi dogovorita, da bosta sodelovali. Torej, če bi npr. Italija/Hrvaška vzela na krov slovenske državljane, bi stroške pokril evropski proračun. Ti dogovori ves čas aktivno potekajo med različnimi državami," je evropska poslanka Romana Tomc opomnila vlado z objavo na X.

Sajovic je potrdil, da to ve in da je Slovenija vstopila v ta evropski sistem pomoči držav. "Tako da so odprte vse opcije. Kjer bo pot hitrejša in učinkovitejša, tiste poti se bomo poslužili, da bodo Slovenke in Slovenci varno in hitro doma," je poudaril.

Po nekaj tisoč državljanov postopoma z Bližnjega vzhoda evakuirajo tudi države Zahodnega Balkana.

evakuacija polet čarter bližnji vzhod

Uporaba izraza vegi burger bo v EU dovoljena

Druga raketa ubila otroke, ki so iskali zavetje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
KOMENTARJI21

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Banion
05. 03. 2026 21.28
največji hec pri tem je da se opozicija prašuje zakaj se s tem ukvarja predsednik, ti kekci bi naložili tajnici naj kliče kakega predsednika katere arabske ržave. Tu gre za dogovore na najvišji ravni in logično je da to počne predsednik in zunanja ministrica
Odgovori
0 0
Ricinus
05. 03. 2026 21.27
Hvala vsem, ki so se potrudili in spravili slovence z nevarnih območij domov, denar tukaj sploh ni pomemben. Turisti v Bruslju nas precej več stanejo.
Odgovori
0 0
Vesela Jasna
05. 03. 2026 21.07
Tista trola v Bruslju spet nekaj bluzi. Ona bi šparala pri evakuaciji Slovencev, praktično iz vojnega območja. Čimprej jih je treba spraviti domov, ker se stvari bliskovito spreminjajo. Jutri bo mogoče prepozno, Denar je tu nepomemben, prav tako letalo in sendviči. Folk je neskončno butast. Nekateri niso vredni, da se jih rešuje.
Odgovori
+6
8 2
štrekeljc
05. 03. 2026 21.16
Točno tako, nekateri niso vredni, da se jih rešuje. Sploh tiste, ki jamrajo čez vsako stvar, sploh čez davke, hkrati pa pričakujejo, da jim bo država odnašala riti vedno in povsod. Sami so šli prostovoljno na potovanje, zakaj naj bi bila obveza države, da jih rešuje? Saj je lepo, da jih, ampak vsaj HVALA naj rečejo.
Odgovori
+3
4 1
Vesela Jasna
05. 03. 2026 21.23
Če pa v sendvičih, ki so jih dobili na letalu baje ni bilo sira.🤯 Prejle sem med vožnjo poslušala izjave nekaterih. To ti plafon dvigne. Nazaj poslat.🤬
Odgovori
-1
0 1
Banion
05. 03. 2026 21.30
človek se sprašuje koga rešujemo da se tip pritožuje ker na letalu ni dobil kosila ala kart. Vesel naj bo da so ga spravili domov, če je tako občutljiv glede udobja bi lahko ostal tudi v hotelu
Odgovori
0 0
sapphireitaly
05. 03. 2026 20.56
Jaz bom tudi ujet na Hvaru junija. Me lahko pride drzava resit?
Odgovori
+2
5 3
Malek
05. 03. 2026 21.07
Lahko, povej svoje zahteve, kakšno letalo, kaj boš jedel, kdaj boš letel, pa katera limuzina te pride iskat.
Odgovori
+2
2 0
Rde?a pesa in hren
05. 03. 2026 20.56
belgijsci prorpvaljajo evakuacijo. Vsakemu bodo ob prihodu zaračunali 600E. čisto simbolično, da bodo vedeli zakaj so rinli tja.
Odgovori
+5
8 3
NeXadileC
05. 03. 2026 20.56
V vojni,... sendviči niso samoumevni... a vojna prihaja vse bližje in bližje...
Odgovori
+9
9 0
NeXadileC
05. 03. 2026 20.52
Sli ste pripeljali vse slovenske državljane domov?
Odgovori
+0
1 1
Vesela Jasna
05. 03. 2026 20.47
Nezadovoljnim potnikom, ki jim ni bilo všeč letalo in sendviči, bi morala država častiti polet nazaj. Pa naj si sami poiščejo let. Mogoče jih bodo Nemci pobrali, potem ko bodo rešili svojih 30.000 državljanov.
Odgovori
+7
9 2
mmickica
05. 03. 2026 20.34
To pa v nasih medijih zamolcijo, da bi vso to resevanje bilo zastonj, na stroske EU, ce bi se nasa oblast bila sposobna dogovoriti s kaksno sosednjo drzavo o skupni evakuaciji. Ja res je, zastonj smo vrgli stran milijone! Se Melonijeva je rekla, da imajo Slovenci ocitno prevec denarja, da jih ni nihce kontaktiral, da bi zraven Italijanov pobrali se Slovence. Berite malo se kaj drugega ljudje, da boste videli, kaj vse pocnejo nesposobni politiki.
Odgovori
-2
7 9
mmickica
05. 03. 2026 20.35
P.s.: EU placa resevanje v celoti, ce se 2 drzavi dogovorita o skupni evakuaciji.
Odgovori
+1
6 5
Malek
05. 03. 2026 20.49
Ja in? Nemci so šele danes spravili prvo letalo v Nemčijo, mi pa štiri, pa idi oti niso zadovoljni z letalom in postrežbo na latalu. Fant na televiziji je jokal, ker je dobil samo sendvič. Za SDS pa škoda vsake besede.
Odgovori
+3
8 5
Malek
05. 03. 2026 20.54
Verjetno bi morali nekater pametnjakoviče vprašati, katero letalsko družbo želijo, kaj bi imali na meniju, kako naj bodo oblečen stevardese in po kateri poti bi želeli leteti, da si bodo še lahko kaj ogledali. Vsaka čast fantu, po govorici sodeč je s Koroške, ki se je javno zahvalil in ministrstvu za zunanje zadeve za vso pomoč in vrnitev v Slovenijo.
Odgovori
+3
6 3
Vesela Jasna
05. 03. 2026 20.55
Res mora biti fajn v Dubaju in čakati, da ti raketa ali dron pade na glavo. To kar so naredili, je bila najhitrejša opcija. Dvomim, da je Italija že rešila vse svoje državljane.
Odgovori
+2
5 3
Malek
05. 03. 2026 21.05
Slovenija je med petimi najuspešnejšemi državami pri evakuaciji svojih državljanov. To pa seveda najbolj boli SDS, ker je Fajonova s svojo ekipo to odlično izvedla. Sem pa skoraj prepričan, da so vsi tisti nergači, ki pljuvajo pa vladi in MNZ simpatizerji SDS. Č e bi imeli vsaj kaj pameti v glavi, tega zagotove nebi počeli.
Odgovori
+1
5 4
bronco60
05. 03. 2026 20.33
Tukaj dam pa Sajevicu prav, ti turisti,če bi mao poslušali poročila 1 mesec pred napadom amerike in židov, jih ne bi bilo treba reševat, sedaj bodo pa še kritizirali slovensko pomoč,dol bi jih pustili, pa se naj vrnejo, kakor znajo, zdej bi najraje zahteval odškodnino, ker ni bil pravi avion,pa še heroizem se gredo. Zavržno, samo enega sem slišal, da se je zahvalil, da ga je slovenija rešila.
Odgovori
+9
11 2
medusa
05. 03. 2026 20.27
Je treba priznat ,da kljub temu ,da mi ni najbolj simpa , je Fajonova s svojimi poznanstvi prispevala h vrnitvi naših afn v tujini. Še noben ni slišal za - Ljubo doma ,kdor ga ima....kdor ga pa nima ,pa za njim kima?!!! Kvečem kapo dol Fajonki in ostalim akterjem .Sajovic top reakcija .Postopal popolnoma po pravilih in civilna iniciativa tudi . Si ne bi mislila ,da jih bom kdaj hvalila , ampak resnično so se odrezali za naše ljudi ( tud ,če niso čist naši). Poglejte ostale EU države - ne vedo kako bi se lotile evakuacije 100000 svojih državljanov...Naši pa med prvimi DOMA!
Odgovori
+3
9 6
bibaleze
