Ujeti tuji državljani: evropske vlade pod pritiskom

Predsednik vlade Robert Golob se je danes, precej dobre volje, mudil na obisku nevrološke klinike. A razen pojasnila, zakaj ima skrhan glas, evakuacije ni želel komentirati. "Opravičujem se vsem za svoj glas, ampak zadnje čase ne delate nočnih samo na UKC, jih delamo tudi na vladi." Nekoliko zgovornejša je bila zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je tudi sama, zaradi kratke noči, pri slabem glasu. "Res so za nami izjemno težki dnevi, še bolj, verjamem, za Slovence, ki so obstali na križnem žarišču, tudi v širši regiji Bližnjega vzhoda, tudi za vse svojce, sorodnike, prijatelje in znance," je poudarila. Z akcijo, ki je v Slovenijo že vrnila okrog 600 državljanov, je zelo zadovoljna.

Vrnitev evakuiranih Slovencev v Slovenijo FOTO: Damjan Žibert

Repatriacije pa povzročajo skrbi tudi drugim evropskim državam. Sinoči so prve povratnike sprejeli v Nemčiji. "Bili smo v neposredni bližini hotela, Burj al Arab, ko so prvi večer letele rakete mimo nas, medtem ko smo spali, ko smo bili v posteljah. Nato so nas odpeljali v zaklonišče, kjer smo preživeli noč. Naslednji dan smo se odločili, da nemudoma odidemo, ker smo bili neposredno ogroženi na kraju," je povedala ena od potnic. Na Bližnjem vzhodu naj bi obtičalo okrog 30.000 Nemcev. Vračajo se tudi prvi Francozi, pa Britanci in drugi. Da je evakuacija, sploh če jo postavimo v primerjavo z ostalimi državami, velik uspeh, pa pravi obrambni minister Borut Sajovic. "Lepa navada je, da se ljudem, ki se trudijo cele dneve in noči, namesto obtožb kdaj reče tudi hvala lepa," je povedal.