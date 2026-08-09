Kaotično na ljubljanski železniški postaji

A še preden se vse skupaj vrne v stare tire, prihaja še nekaj večjih sprememb. Danes je bilo zadnje večje zaprtje pred dokončno vrnitvijo vlakov na osrednje perone, ampak to še zdaleč ne pomeni konca težav.

Že jutri, 10. avgusta, se namreč začne popolna zapora Kamniške proge, ki bo trajala do 22. avgusta; vsi vlaki bodo nadomeščeni z avtobusi

Prav tako se jutri začne zapora dela dolenjske proge: 10. in 11. avgusta Ljubljana–Škofljica, nato od 12. do 30. avgusta Ljubljana–Rakovnik.

Z jutrišnjim dnem bodo ukinjeni tudi začasni peroni ob Masarykovi in Njegoševi.

Po napovedih Slovenskih železnic se vsi potniški vlaki vračajo na osrednje perone glavne ljubljanske železniške postaje v ponedeljek, 31. avgusta, torej dan pred začetkom šolskega leta. Večja dela pa bodo končana v drugi polovici oktobra.

In še ena sprememba nas čaka 26. septembra: za 42 dni zaradi večjega remonta zapira gorenjska proga.