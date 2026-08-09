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Slovenija

Kaotično na ljubljanski železniški postaji

Ljubljana, 09. 08. 2026 20.36 pred 18 urami 1 min branja 48

Avtor:
T.H. Leja Hrovat
Ljubljanska železniška postaja

"To je kaos." Tako trenutne razmere in prometni režim glavne ljubljanske železniške postaje zaradi prenove opisujejo nekateri potniki. Spet so zaprli osrednji del postaje - kot pravijo na Slovenskih železnicah sicer zadnjič, preden bodo konec meseca dokončno ukinili začasne perone in se bo promet v celoti vrnil na staro mesto. Toda namesto nekaterih vlakov bodo vozili avtobusi, to pa je presenetilo marsikaterega turista. Kaj so nam povedali?

A še preden se vse skupaj vrne v stare tire, prihaja še nekaj večjih sprememb. Danes je bilo zadnje večje zaprtje pred dokončno vrnitvijo vlakov na osrednje perone, ampak to še zdaleč ne pomeni konca težav.

Že jutri, 10. avgusta, se namreč začne popolna zapora Kamniške proge, ki bo trajala do 22. avgusta; vsi vlaki bodo nadomeščeni z avtobusi

Prav tako se jutri začne zapora dela dolenjske proge: 10. in 11. avgusta Ljubljana–Škofljica, nato od 12. do 30. avgusta Ljubljana–Rakovnik.

Z jutrišnjim dnem bodo ukinjeni tudi začasni peroni ob Masarykovi in Njegoševi.

Po napovedih Slovenskih železnic se vsi potniški vlaki vračajo na osrednje perone glavne ljubljanske železniške postaje v ponedeljek, 31. avgusta, torej dan pred začetkom šolskega leta. Večja dela pa bodo končana v drugi polovici oktobra.

In še ena sprememba nas čaka 26. septembra:  za 42 dni zaradi večjega remonta zapira gorenjska proga.

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KOMENTARJI48

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PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Julijann
10. 08. 2026 12.20
Žalostno! Še Slovenec se težko znajde, tujec pa še bolj. A bi bil tak strošek, da bi najeli kakšne dijake, študente, ki bi bili v pomoč potnikom, da pridejo pravočasno na vlak ali avtobus.
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0 0
Smuuki
10. 08. 2026 11.18
Lj šerif je izvedel enako obnovo železniške in avtobusne postaje kot srbi obnovo letališča. Letališče istanbul, pleso zg so zgradili na novo in ko je bilo končano so ga ma novi lokaciji predali v uporabo. Nihče od potnikov ni videl gradbene mehanizacije, se prebijsl pod gradbenimi odri. Letatališče bg in postaja v ljubljani pa istočasno gradbišče in v uporabi. Ne bi ugibal kdo dela prav in kdo narobe. Ni treba ugibat kaj je ceneje, varneje, bolje. Srbska posla, srbski način razmišljanja ki je dokazano škodljivo
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+1
1 0
wsharky
10. 08. 2026 10.36
sedaj ko je minister Frtofec, bodo tudi v Ljubljani delali po noči
Odgovori
+2
2 0
NisemBot
10. 08. 2026 10.00
Rešitev je enostavna. Ostante doma in uživajte v lokalnih krajih. Ali nam je res treba toliko tega brezglavega prekladanja?
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+1
3 2
Julijann
10. 08. 2026 12.22
Sosed je imel kontrolo v LJ. Ljudje tudi ne hodijo v LJ zaradi dolgega časa. Seveda mu je en vlak ušel, je moral čakati na naslednjega slabo uro in potem se ti podre nadaljnji prevoz, ker z vlakom ne gre do vsake hiše.
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0 0
arctic
10. 08. 2026 10.00
Kakšna drama hahaha, ljudem nikoli nič prav. Samo pritoževanje in jokcanje.
Odgovori
-1
1 2
Darko32
10. 08. 2026 09.47
Najbolj smešno pa je to, a tisti nakladač iz ŽELEZNIC naklada, da je vse na spletu. Kaj ti pomaga splet, če pa si na poti in ni urejeno nič. Ljudje pravijo, da naj bi več kot pol ure potovali iz enega perona na drugega in vmes še vlake zamudili. Vse to je posledica tega, če peljejo kakšnega potnika ali ne subvencije dobivajo isto. Zato jim ni v interesu, da poskrbijo za potnike tudi tako, da od enega perona do drugega organizirajo prevoz. Ali pa če niso sposobni tega dela naj raje avtobusni promet prevzame vse potnike in tudi dobi kot je pošteno tudi subvencije. Se vidi, da je leglo korupcije in kriminala tam na železnicah.
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+3
3 0
macolagobec
10. 08. 2026 09.57
Točno, denar od države dobijo v milijardnih količinah ne glede na število prepeljanih potnikov.
Odgovori
+0
1 1
HitraVeverca
10. 08. 2026 09.17
To je zakuhal GOLOB in nihče drug. Kaj ste pa pričakovali? Hitro so počrpali vse razpoložljiva sredstva pred koncem mandata in jih porinili njihovim kolegom.. zdaj imamo 4 krake razkopane in ko je potrebno opravljati remonte rednih reči sep a vse sesuje. Ljudje zapomnite si kdo je to naredil.. nihče drug kot GOLOBNJAK!
Odgovori
-8
6 14
J Kvas
10. 08. 2026 09.18
Ti si eno sračje gnezdo.
Odgovori
+2
5 3
Omizje
10. 08. 2026 09.44
poišči zdravniško pomoč ne čakaj
Odgovori
-1
2 3
culokafrija
10. 08. 2026 10.19
nujno k zdravniku nujno...!!!
Odgovori
-2
1 3
Vojko Kos
10. 08. 2026 10.42
In kaj zdaj dela Janša?!
Odgovori
+1
2 1
Smuuki
10. 08. 2026 12.40
Nunjo. Nunjo pokliči reševalce da ti pomagajo če se še sploh kaj da pomagat. Pretiravanje z rdečo, pretiravanje z drogo trajno oboje skuri pamet
Odgovori
-1
0 1
lokson
10. 08. 2026 08.57
Hmm. Kje so bili podobni članki leto nazaj.
Odgovori
+4
6 2
wsharky
10. 08. 2026 08.53
za nas levičarje je edino pomembno, da sta se na delovišču skupaj slikala kraljica 10% in mag. aneks 2.5 mio Alenka
Odgovori
+3
6 3
Fery Zaka
10. 08. 2026 08.18
Na železnici imamo očitno zbor najbolj nesposobnih ljudi v vesolju. Niti ene stvari ne znajo narediti vsaj približno prav. Razen fikuse zaposlovati in denar kuriti. To dvoje jim gre zelo dobro, vse ostalo totalna nula. Je pa zanimivo, da je navkljub temu, tudi navkljub dokazanim milijonskim krajam, gazda nedotakljiv.
Odgovori
+12
15 3
zajfa
10. 08. 2026 08.37
Gazda je lutka (maskota) za katero se skrivajo pravi liki ...
Odgovori
+4
4 0
96bimBo
10. 08. 2026 09.20
Ti ni jasno, da se je ves čas posodobitve odvijal tovorni promet?
Odgovori
+1
1 0
bossanoga
10. 08. 2026 09.31
gazda je SDS-ov Berdajs
Odgovori
+0
1 1
Smuuki
10. 08. 2026 11.55
Kar je dokazano narobe. Zgradili bi v miru novo ranžirno postajo, novo železniško postajo, novo avtobusno postajo. Po končani gradnji bi samo prerezali trak in promet oreusmerili na novo zgrajeno infra strukturo. Tako delajo v razvitem svetu. V srbiji in v sloveniji pa di privoščimo istočasno gradnjo in uporabo. Kaj je prav ni treba ugibat. Še turki to vedo, še hrvatje to vedo in so to storili tako. Preveč da bi levi pol to razumel?
Odgovori
+0
1 1
alex cross
10. 08. 2026 08.14
Par študentov v jopicih z navodili in bi usmerjali ljudi pa bi bilo...
Odgovori
+4
5 1
Rožle Patriot
09. 08. 2026 21.54
Važno, da je AB 2,5 milijona pobasala .. !!!
Odgovori
+10
14 4
Lujzek Biber
09. 08. 2026 21.54
Nej zabijejo
Odgovori
-1
0 1
Vakalunga
09. 08. 2026 21.46
Verjetno se Franc Jozef v grobu obrača, kaj počno ti ŠALABAJZARJI pri nas..
Odgovori
+12
15 3
macolagobec
10. 08. 2026 09.29
Če se dovolj hitro obrača, ga bomo priklopli na električni generator in bomo nadomestili izpad iz JEK-a zaradi nizkega vodostaja Save.
Odgovori
-1
0 1
vrzwta1
09. 08. 2026 21.46
Če zoki pravi da je vse jasno, potem nima kdo kaj jamrat!
Odgovori
-2
3 5
txoxnxy
09. 08. 2026 21.43
Če bi Marija Terezija vedala kako nesposobni ljudje bodo vodili Ljubljano čez dobrih 100 let , nebi nikoli povezala Dunaja s Trstom preko dežele krajnske .
Odgovori
+7
12 5
J Kvas
10. 08. 2026 09.19
Marija Terezija nikoli ni videla vlaka!
Odgovori
+2
2 0
96bimBo
10. 08. 2026 09.21
Zgodovina nezadostno!
Odgovori
0 0
NIKI 2
09. 08. 2026 21.30
Tudi sami smo imeli težave ko smo iskali odkod pelje vlak proti Mariboru.Zelo slabo označeno in v teh primerih bi lahko zaposlili nekaj študentov kateri bi pomagali potnikom pri usmerjanju na samem terenu. S to finto vse je na njihovi spletni strani in naj ljudje preverijo so se pa prav osmešili .Saj to iščeš od kod vlak pelje praktično po gradbišču gradbišču . Za domačine še nekaj gre za tujce katastrofa . Zato pride v poštev samo fizično usmerjanje in to tudi ne bi smel biti nek strašen strošek pri takem projektu.
Odgovori
+10
10 0
Artechh
09. 08. 2026 21.17
Briga me kaj turisti jokajo. Naj grejo od kjer so prisli ce jim kej ne pase. Masovnemu turizmu je itsk treba rect ne
Odgovori
+0
10 10
mackon08
09. 08. 2026 21.39
Artechh če si ti ne moreš privoščiti, da di turist ne bodi nevoščljiv
Odgovori
+3
8 5
Smuuki
10. 08. 2026 11.57
Včeraj turist z vrečko, danes imaš vse zdaj si že vse pozabil drugim bi pa to onemogočil. Pričakovano
Odgovori
+1
1 0
Kardinal v Kristusu
09. 08. 2026 21.06
Kaos, pokol nedolžnih, cela Sodoma, ne daj še Gomora... Minister Vrtovec s svojo izobrazbo lahko blagoslovi naša prizadevanja rešiti se okov in hudiča prejšnje oblasti...
Odgovori
-8
6 14
Lujzek Biber
09. 08. 2026 21.48
Je spustilo?
Odgovori
+3
4 1
M_teoretik
09. 08. 2026 20.57
A je dal Vrtovec komando, da vlaki vozijo le ponoči!?
Odgovori
-4
11 15
DKR
09. 08. 2026 21.01
Levi gobezdalko spet bevska neumnosti. Kaj ima Vrtovec z projektom,ki se je začel pred 3 leti ??? Samo v glavah levakov.
Odgovori
+10
17 7
M_teoretik
09. 08. 2026 21.06
Sej projekt ni sporen, ampak izvedba!?
Odgovori
-6
4 10
DKR
09. 08. 2026 21.22
Kaj ima Vrtovec z izvedbo ??? Popolnoma nič. Samo bevskaš kot vedno.
Odgovori
+9
10 1
J Kvas
10. 08. 2026 09.21
Še en nesposobnjakovič desnakov.
Odgovori
0 0
macolagobec
10. 08. 2026 09.29
Vse je sporno.
Odgovori
0 0
Smuuki
10. 08. 2026 11.58
Ga je bratuškova že prehitela. Potniški promet je iz tirov preselila na avtobuse
Odgovori
+1
1 0
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