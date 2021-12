Kapacitete ponekod polno zasedene do sredine januarja

Kljub upadu turizma zaradi epidemije je bil letošnji november po nočitvah rekorden. Več kot 700 tisoč nočitev so zabeležili turistični ponudniki, kar je celo več kot novembra 2019, ki je bilo turistično rekordno leto. In tudi za novoletne praznike sobe ne bodo ostale prazne, kapacitete so ponekod polno zasedene do sredine januarja. Prevladujejo seveda slovenski gostje s turističnimi boni, počasi pa se vračajo tudi tujci.