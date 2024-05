Kapitalski trgi v letu 2024: v 77 trgovalnih dneh do več kot 9 % donosa

77 je zmagovalna številka, ki jo imamo Slovenci zelo radi, ko se gibljemo po košarkarskem parketu. Na borznem parketu je v letu 2024 na dan 23. aprila za nami 77 trgovalnih dni, ki so vlagateljem na kapitalske trge prinesli lepe donose. Ameriški delniški indeks S&P je od začetka januarja do 22. aprila, merjeno v evrih, dosegel 9,61 – odstotni skupni donos. Bil bi še višji, če ne bi tehnološke delnice veličastnih sedem (The Magnificent Seven) v drugem tednu aprila padle za več kot 8 % padec, kar je vplivalo tudi na popravek indeksa S&P 500 za 5,6 %. Gre za tehnološka podjetja Tesla, Nvidia, Apple, Amazon, Meta Platforms, Microsoft in Alphabet.

Skoraj stoletna statistika (od leta 1928 do 2023) ameriškega kapitalskega trga, ki predstavlja 60 % globalnega delniškega trga, kaže, da je volilno leto v ZDA, to je četrto leto predsedniškega mandata, lepo donosno. Zlasti kadar v predsedniški palači sedi demokrat. Ali bo tako tudi leto 2024?

Ameriški predsedniški cikel se zaključi s četrtim letom, ki je tudi volilno leto za naslednji mandat. Povprečna donosnost zadnjega četrtega leta predsedniškega mandata, izračunana iz podatkov od leta 1928 do 2023, je 5,5 %. Pri tem je povprečen donos v zadnjih 100 letih, kadar je predsednik demokrat, še višji. Dejstvo je, da so demokrati bolj nagnjeni k trošenju in na to se ekonomija in kapitalski trg odziva s pričakovanjem višjih prihodkov in višjih dobičkov, kar pozitivno vpliva na višino tržne vrednosti delnic.

A vpliv na kapitalske trge imajo tudi drugi dejavniki.

- Stopnja inflacije se ne znižuje po pričakovanjih in s tem povezano se pričakovana znižanja obrestnih mer odmikajo v prihodnost.

- Geopolitične napetosti imajo kratkoročen vpliv na trge, v daljšem obdobju se njihov vpliv razvodeni.

- Umetna inteligenca, rast kupne moči trgov v razvoju, kot je Indija, biomedicina in drugi ekonomski trendi so tisti, ki vplivajo na pričakovanja vlagateljev in smer trgov v prihodnosti.

Za nami je 6 mesecev premočrtne rasti na globalnih kapitalskih trgih. Od januarja do srede aprila so bili vlagatelji v delniške naložbe nagrajeni z več kot 9 odstotnim donosom. Sredi aprila so se delnice tehnoloških velikanov zamajale in ponovno se je pozornost preusmerila v delnice surovin, energije, industrije in financ.

Za kapitalske trge je značilna kratkoročna volatilnost: Na tržno ceno delnic vplivajo pričakovanja vlagateljev v prihodnosti, ki so odvisna od različnih geopolitičnih, makro in mikro dogajanj. Vsi naložbeni razredi so izpostavljeni volatilnosti, zato sta za investitorje pomembni dve načeli: diverzifikacije oziroma razpršenosti naložb in načelo dolgoročnosti. Marsikdo bo presenečen, ko bo prebral, da je kljub kratkoročnim nihajem zgodovinski dolgoročni povprečni letni donos na kapitalskih trgih 6,5-odstoten po inflaciji.

Donosi na globalnih delniških trgih vedno znova kažejo, da biti preveč konzervativen in se držati bančnih vlog ni najbolj optimalna izbira za finančno premoženje posameznika. A kljub temu imamo Slovenci 26,38 milijarde evrov svojih prihrankov na računih pri bankah in samo 5,3 milijarde evrov v vzajemnih skladih.

Katera strategija je zmagovalna strategija za upravljanje osebnih financ na kapitalskih trgih v letu 2024?