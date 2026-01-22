Kapljanje etanola začasno ustavilo del tovornega vlaka

S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili danes malo pred 18. uro policisti obveščeni o sumu iztekanja etanola iz tovornega vlaka, ki je na železniško postajo Hodoš prispel iz Republike Madžarske. Ob prihodu so pregledali vagone in ugotovili, da tekočina kaplja iz zadnjega vagona.

Na kraj so bili napoteni tudi gasilci, ki so hitro ukrepali, zaprli ventil na vagonu in preventivno zavarovali območje. Zaradi varnostnih razlogov so se odločili, da zadnji vagon izločijo iz kompozicije in ga pustijo na postaji Hodoš.