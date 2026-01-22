Naslovnica
Slovenija

Kapljanje etanola začasno ustavilo del tovornega vlaka

Murska Sobota, 22. 01. 2026 20.13 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
L.M.
Tovorni vlak

Na železniški postaji Hodoš je prišlo do začasne ustavitve tovornega vlaka z Madžarske zaradi suma iztekanja etanola iz zadnjega vagona. Gasilci in policija so nemudoma posredovali, izločili poškodovani vagon in zagotovili varnost okolice.

S PU Murska Sobota so sporočili, da so bili danes malo pred 18. uro policisti obveščeni o sumu iztekanja etanola iz tovornega vlaka, ki je na železniško postajo Hodoš prispel iz Republike Madžarske. Ob prihodu so pregledali vagone in ugotovili, da tekočina kaplja iz zadnjega vagona.

Na kraj so bili napoteni tudi gasilci, ki so hitro ukrepali, zaprli ventil na vagonu in preventivno zavarovali območje. Zaradi varnostnih razlogov so se odločili, da zadnji vagon izločijo iz kompozicije in ga pustijo na postaji Hodoš.

Železniška postaja Hodoš
Železniška postaja Hodoš
FOTO: Bobo

Preostali del tovornega vlaka je po končanem postopku nadaljeval pot proti notranjosti države. Policisti so po pregledu sporočili, da v dogodku niso zaznali znakov kaznivega dejanja, incident pa so obravnavali kot tehnično napako.

