Kar 45 medicinskih sester dalo odpoved, prelagajo operacije

Ogromno medicinskih sester je preobremenjenih in izgorelih.

Namesto prestavljanja operacij bi lahko po njegovem mnenju našli notranje rezerve s prerazporeditvami zaposlenih znotraj bolnišničnih oddelkov. "Sprejeti ukrep je škodljiv za bolnike, ki že mesece čakajo na operacijo, z njim pa vodstvo izvaja tudi pritisk na druge zaposlene," je povedal Saksida.

Po njegovih besedah je nesprejemljivo, da se je vodstvo za tak ukrep odločilo le na enem izmed oddelkov znotraj kirurške službe, in to tistem, ki najbolje dela. "Ta ukrep je strokovno in finančno popolnoma neupravičen," je še dejal Saksida.

Predstavniki ostalih sindikatov v šempetrski bolnišnici so na današnji novinarski konferenci povedali, da so se v večini strinjali z ukrepom strokovnega vodstva bolnišnice, ki se je odločilo za preložitev 31 operacij zaradi pomanjkanja medicinskih sester. Saj bi sicer lahko ogrozili varnost bolnikov, so povedali.

Potrebujejo vsaj 50 medicinskih sester

Direktor bolnišnice Stanislav Rijavec je povedal, da so v spomladanskih mesecih pogrešali okoli 25 medicinskih sester s srednjo izobrazbo, v poletnih mesecih pa je odšlo še dodatnih 20 zaposlenih, tako da bi v šempetrski bolnišnici potrebovali trenutno okoli 50 medicinskih sester s srednjo in višjo izobrazbo.

Trenutno je bolnišnica razpisala 24 prostih delovnih mest, s sedmimi medicinskimi sestrami pa se dogovarjajo za sodelovanje preko podjemne pogodbe. Tako naj bi se stanje zaradi pomanjkanja zaposlenih izboljšalo predvidoma do 19. novembra. Tudi bolniki, ki so jim odložili že napovedane operacije, naj bi nove datume dobili najkasneje do 15. januarja, je povedala strokovna direktorica bolnišnice Dunja Savnik Winkler.