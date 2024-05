Kar 450 harmonik hkrati zazvenelo na promenadi Blejskega jezera

Kar 450 harmonikarjev vseh starosti in z vseh koncev države je v nedeljo dopoldne preplavilo promenado ob Blejskem jezeru, kjer so skupaj zaigrali Slakovega Čebelarja ter Avsenikovi Otoček sredi jezera in Golico. Vsi nastopajoči so se v žrebanju lahko potegovali tudi za glavno nagrado: povsem novo harmoniko Poličar iz javorja in kroma.jezero