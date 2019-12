0,5 odstotka dohodnine: kar 5,5 milijona evrov ostaja državi

Vsak, ki v Sloveniji plačuje dohodnino, lahko do 0,5 odstotka svoje dohodnine nameni nevladnim organizacijam. Vsak davčni zavezanec lahko izbere do največ pet organizacij in s tem pol odstotka svoje dohodnine nameni za njihovo delovanje. Če ne izberete nobene od organizacij, bo šla ta polovica odstotka dohodnine v proračun.

Na podlagi izdanih informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 znaša znesek odmerjene dohodnine 2.101.418.657 evrov. Če bi se vsi zavezanci odločili za namenitev dela dohodnine za donacije v višini 0,5 odstotka, bi to pomenilo 10.507.093 evrov. Lani smo zavezanci donirali 5.040.712 evrov. To pa pomeni, da je vrednost nedodeljenih donacij 5.466.381 evrov. Več kot polovica zneska, ki je na voljo za donacije, ne gre k nevladnim organizacijam, pač pa v državni proračun.

Na Finančni upravi RS (Furs) smo preverili, koliko zavezancev se je lansko leto odločilo za namenitev dela dohodnine za donacije in koliko donacij je bilo iz tega naslova. Kot so pojasnili, se je leta 2018 480.011 zavezancev odločilo za namenitev dela dohodnine za donacije. Iz tega naslova je bilo v letu 2018 namenjenih 467.980 donacij. Zavezanci so del dohodnine za donacije namenili 5.394 različnim upravičencem (leto pred tem 5.228) v skupnem znesku 5.040.712 evrov (leta 2017 4.599.271 evra).

Preverili smo tudi seznam prejemnikov donacij. Na vrhu seznama so Rdeči noski. Zanje se je odločilo 17.484 zavezancev, ki so jim lani donirali 224.415 evrov. Sledi jim Slovenska Karitas (16.235 zavezancev in 137.320 evrov). Na tretjem mestu je Sklad05 (10.114 zavezancev in 125.565 evrov). Ti trije so edini z zneski nad sto tisoč evri. Na četrtem mestu je Zveza prijateljev mladine Slovenije (lani so na račun teh donacij dobili 78.861 evrov), na petem mestu je njena ’sestra’ Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje s 72.265 evri. Šesto mesto zaseda Unicef, na sedmem mestu je društvo Hospic, na osmem mestu pa zveza Sonček.

Upravičenci, ki jim je mogoče nameniti del dohodnine, so objavljeni na seznamu z imenom oziroma nazivom upravičencev in z davčno številko. Na tem seznamu, ki je objavljen v Uradnem listu RS in tudi na spletni strani Finančne uprave RS, je več kot 6.000 različnih upravičencev. Na seznamu so objavljeni upravičenci do donacij, ki delujejo s splošno-koristnim namenom ter tudi politične stranke in reprezentativni sindikati.

Zavezanec lahko nameni donacijo enemu ali največ petim organizacijam. Če se donacija nameni enemu upravičenci, se mu lahko dodeli največ 0,5 odstotka od odmerjene dohodnine, če se razdeli med pet upravičencev, pa vsakemu pripada 0,1 odstotka.

Še to. Če želi zavezanec svojo odločitev spremeniti in donacijo nameniti komu drugemu, mora vložiti novo zahtevo, ki bo razveljavila staro. Davčni organ bo torej upošteval zadnjo veljavno zahtevo, s katero bo razpolagal na dan 31. decembra leta, za katero se odmerja dohodnina. Pri tem je treba dodati, da če upravičenca, ki je bil na zadnjem objavljenem seznamu upravičencev, v času vložitve zahteve ni na seznamu upravičencev do donacij za leto, za katero se odmerja dohodnina, postane zahteva v delu, ki se nanaša na namenitev temu upravičencu, neveljavna. Enkrat že vložena zahteva velja za nedoločen čas. To pomeni, da je ni treba vlagati vsako leto.

Najlažje lahko posamezniki namenijo del dohodnine za donacije elektronsko prek sistema eDavki, bodisi preko računalnika ali preko svojega mobilnega telefona. Če bodo to storili letos, se bo donacija upoštevala pri odmeri dohodnine za leto 2019.