Kar 60 Eurospinovih izdelkov prejelo prestižno nagrado kakovosti

Pečat Izbran produkt leta je številka 1 v Sloveniji, regiji in na svetu. Že od leta 1987 je kupec v središču njihove metodologije kot edini sodnik, zato so pri Eurospinu še toliko bolj ponosni, saj priznanje pride iz prve roke. Zmagovalni izdelki so bili izbrani na podlagi raziskave NielsenIQ in z uporabo aplikacije treetz .

Med nagrajenci so hrustljavi misli z mlečno čokolado, jogurt, sirni namaz s proteini in proteinski mus, ki so odlični za zajtrke in malice. Najdemo tudi izvrstne njoke brez glutena in listnato testo brez glutena, kmečki in kuhani pršut, piščančje in puranje prsi, milansko salamo in mortadelo, bivoljo mocarelo in maskarpone ter mlečno in temno čokolado z lešniki. Nagrajeni sta bili tudi hrana za naše najmlajše mačje prijatelje in krema za telo ter roke s proteini svile. Odlični izdelki pripadajo lastnim blagovnim znamkam Dolciando, Pascoli Italiani, Meat Apetit, Fresche Fette, Amo Essere brez glutena, Tre Mulini, Radames in Fior di Magnolia.