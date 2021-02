Kar 60 stopinj Celzija razlike med severom in jugom Evrope

V preteklih dneh je bilo predvsem v gorah zelo vetrovno. Na Kredarici so najmočnejši sunki vetra presegali hitrost 120 kilometrov na uro. Še precej bolj je pihalo v višjih plasteh ozračja, na višini okoli deset kilometrov, kjer se odvija večina letalskega potniškega prometa. Naši kraji so se namreč znašli na obrobju vetrovnega stržena, ki v teh dneh ločuje zelo mrzlo polarno od občutno toplejše sredozemske zračne mase. Temperaturna razlika med severom in jugom Evrope v teh dneh znaša kar 60 stopinj Celzija, kar se ne zgodi ravno pogosto.

icon-expand Slika prikazuje temperaturne odklone od dolgoletnega povprečja. Medtem ko so na severu in severovzhodu Evrope temperature v teh dneh za več kot 10 stopinj Celzija nižje od povprečja za ta čas, je na jugu Evrope za prav toliko stopinj pretoplo. FOTO: Wxcharts.com

Ostra meja med obema zračnima masama se imenuje tudi polarna fronta. Poleti se ta meja nahaja v bližini severnega tečajnika, pozimi pa se zaradi večje zaloge mrzlega polarnega zraka spusti proti jugu. Polarni predeli v zimskem času namreč veliko več toplote oddajo v vesolje kot pa jo prejmejo od Sonca, nasprotno pa območje okoli ekvatorja skozi vse leto od Sonca prejema več toplote, kot jo odda v vesolje. Če bi bila Zemlja homogen planet, bi med obema zračnima masama pihali močni zahodni vetrovi. Ker pa je površje Zemlje zelo razgibano, polarna fronta valuje, skupaj z njo pa tudi vetrovni stržen. Večja kot je temperaturna razlika med zračnima masama, močnejši so vetrovi in bolj burno je vremensko dogajanje.

icon-expand Na meji med obema zračnima masama piha vetrovni stržen. Gre za tok zraka, ki je širok nekaj 100 kilometrov in le nekaj kilometrov 'globok'. Na sliki je prikazan z rumeno in oranžno barvo. FOTO: wetterzentrale.de

Razlika v temperaturi med severom in jugom Evrope je v teh dneh zares velika. V četrtek so v kraju Gevgelija v Makedoniji uradno izmerili kar 24 stopinj Celzija, povsem drugače je bilo v Skandinaviji, kjer so se temperature spustile celo do –36 stopinj Celzija. Izrazita meja med obema zračnima masama poteka od Iberskega polotoka, prek Francije, Nemčije, Poljske do Črnega morja in tu so tudi vetrovi najmočnejši.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Veter najvišje hitrosti, tudi nad 250 kilometrov na uro, dosega na višini okoli deset kilometrov, kjer se odvija večina letalskega potniškega prometa, kar piloti s pridom izkoriščajo. Pri letih od zahoda proti vzhodu letala pogosto letijo z vetrom, saj je taka pot za njih energijsko ugodnejša. To pomeni, da so lahko ob ugodnih pogojih precej hitreje na cilju, porabijo pa tudi manj goriva. Vendar pa se na hladni severni strani vetrovnega stržena običajno pojavi močna turbulenca, zato so lahko tam leti precej nemirni.

icon-expand Letala proti vzhodu letijo z vetrom, v nasprotni smeri se vetrovnemu strženu izognejo. FOTO: POP TV

Z valovanjem polarne fronte in vetrovnega stržena je povezan tudi nastanek ciklonov. Zaradi večje temperaturne razlike med ekvatorjem in polom so cikloni pozimi bolj intenzivni, kar kaže na povečano izmenjavo toplote med severom in jugom. Mrzel polaren zrak se lahko spusti daleč proti jugu, istočasno pa se topel zrak dvigne daleč proti severu, zato je vreme pri nas pogosto zelo spremenljivo. Zakaj so v Severni Ameriki prodori mrzlega zraka izrazitejši kot v Evropi? Skoraj ne mine leto, ko ne bi poročali o hudem mrazu, ki je zajel Združene države Amerike. Temperature se tu celo v krajih, ki ležijo južneje od Slovenije, spuščajo pod –30 stopinj Celzija.

Razlog, da so prodori mrzle zračne mase v Severni Ameriki izrazitejši kot v Evropi, se skriva v razporeditvi kopnega in morja ter v oceanskih tokovih, ki služijo prenosu toplejše vode in padavin iz ekvatorja proti poloma ter hladne vode iz pola proti ekvatorju. Vzhodno obalo severnoameriškega kontinenta obliva mrzel Labradorski tok, zaradi katerega so morja severno od ameriške celine v zimskem času prekrita z ledom. Posledično se izjemno mrzle zračne mase, ki se iznad polarnega kroga spuščajo v srednje geografske širine, na svoji poti le malo ogrejejo, zaradi razporeditve gorovij v smeri od severa proti jugu in Osrednjega nižavja pa lahko mrzel zrak neovirano prodre daleč proti jugu. Nasprotno pa zahodno obalo Evrope obliva topel Severnoatlantski tok, ki se kot Zalivski tok začenja že v Mehiškem zalivu in od tam nadaljuje svojo pot proti severni Evropi. Ko prispe do polarnih predelov, zaradi večje vsebnosti soli kot posledice nastajanja morskega ledu potone v globino in se z globinskim tokom vrača nazaj proti Mehiškemu zalivu, kjer se spet segreje in dviga ter tako krepi Zalivski tok. Zaradi toplega toka Barentsovo in Norveško morje tudi pozimi ne zamrzneta. Arktična zračna masa se ob pomiku preko teh dveh morij občutno ogreje, hkrati pa mrzel zrak nad Evropo zaradi gorskih ovir nima tako proste poti proti jugu, kot jo ima nad Severno Ameriko.

icon-expand Pred ekstremno nizkimi temperaturami naše kraje varujeta Norveško in Barentsovo morje, ki tudi pozimi ne zamrzneta. FOTO: NASA