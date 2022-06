Kar 80 odstotkov Slovencev v prostem času odgovarja na službene klice in e-pošto

V spletni raziskavi, izvedeni od 3. do 20. novembra 2021, je sodelovalo 3368 oseb, od katerih je bilo 2973 zaposlenih v javnem sektorju in 395 zaposlenih ali samozaposlenih v zasebnem.

Tako v javnem kot v zasebnem sektorju je petina anketiranih navedla, da si ne želi delati na domu. Na drugi skrajnosti pa je v javnem sektorju pet odstotkov takšnih, ki si želijo tako delati vsak dan, medtem ko ta delež v zasebnem sektorju znaša deset odstotkov.

Dve petini anketiranih iz javnega sektorja je ocenilo, da med ergonomskimi in fizikalnimi pogoji za delo na domu in v prostorih delodajalca ni razlike, slaba tretjina pa jih ima boljše pogoje v prostorih delodajalca. Nekaj manj jih ima boljše pogoje doma. V zasebnem sektorju je anketiranih z oceno, da med ergonomskimi in fizikalnimi pogoji za delo na domu in v prostorih delodajalca ni razlike, nekoliko več, in sicer 47 odstotkov, deleža z drugima dvema odgovoroma pa sta podobna kot v javnem sektorju.

Nobenih zdravstvenih posledic zaradi dela na domu ne zaznava dve tretjini anketiranih v javnem sektorju. Ženske, ki pa so zaznale zdravstvene težave, so najpogosteje poročale o težavah z očmi, saj je bilo takšnih petina. Nekoliko manj jih je imelo bolečine v vratu, zapestjih, ramenih, rokah in v ledvenem predelu. Med moškimi, ki so imeli težave z zdravjem, jih je po deset odstotkov poročalo tako o prvi kot o drugi skupini zdravstvenih težav.

Pravica do odklopa?

Raziskava je pokazala na pereč problem spoštovanja pravice do odklopa. Med anketiranimi iz javnega sektorja jih namreč v prostem času 77 odstotkov odgovarja na službene klice in e-pošto, delovne naloge pa jih v prostem času dokončuje 54 odstotkov. Med anketiranimi iz zasebnega sektorja je tistih, ki v prostem času odgovarjajo na službene klice in e-pošto, še sedem odstotnih točk več, tistih, ki v prostem času končujejo delovne naloge, pa je odstotno točko manj.