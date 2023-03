Velikokrat zasledimo teorijo, da bo zanositev 14. dan po menstruaciji zagotovo uspela. Pa je to res? Je zanesljive plodne dni res tako enostavno prepoznati in ali so plodna okenca, po katerih se ženske ravnajo, res tako zanesljiva? Žal te moram razočarati, saj kar 80% žensk ne prepozna plodnih dni, kadar so možnosti zanositve največje.

Poglejva si, ali je res vedno možno zanositi 14. dan po menstruaciji. V teoriji to seveda drži, a v življenju posameznih žensk so zgodbe povsem drugačne.

Začniva kar na začetku...

Plodni dnevi so tisti, ki ti povedo kdaj je možnost za zanositev največja. Pomembno je vedeti, da je vsaka ženska edinstvena. To pomeni, da njihovi cikli niso enako dolgi in se pri vsaki ženski lahko razlikujejo. Pot do cilja, ko bo spermij dosegel tvoje jajčece, je časovno omejena. Ta časovni okvir je zelo kratek, zato je ključnega pomena, da točno ugotoviš, kdaj so tvoji plodni dnevi. Le tako vama bo uspelo takoj'. Ko boš točno vedela, kdaj si najbolj plodna, bo vajin uspeh zagotovljen.