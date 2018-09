Sedem tovornjakov zaradi nepravilnosti izločili iz prometa

V štiriurnem poostrenem nadzoru tovornih vozil in avtobusov na počivališču Dul so kontrolirali 55 vozil in pri 14 ugotovili kršitve. Večina kršitev je bila zaradi preobremenjenosti, odkrili pa so še nepravilno zavarovan tovor, kršitev pravil o počitku, manipulacije tahografa in tehnične pomanjkljivosti.

V torek dopoldan so novomeški policisti na avtocestnem postajališču Dul opravljali poostren nadzor nad tovornimi vozili in avtobusi. Ustavili so 55 tovornih vozil in pri 14 ugotovili kršitve. Zaradi nepravilnosti in kršitev so policisti sedem tovornih vozil izločili iz prometa. FOTO: PU Novo mesto Od 19 vozil, ki so jih stehtali, jih je bilo kar devet preobremenjenih. Pri dveh so ugotovili, da je tovor nepravilno zavarovan, dva voznika pa sta kršila pravila o obveznem počitku in odmorih. Od 19 vozil, ki so jih stehtali, jih je bilo kar devet preobremenjenih. FOTO: PU Novo mesto Na enem vozilu so odkrili manipulacijo s tahografom, pri enem pa tehnične pomanjkljivosti vozila. Sedem voznikov med vožnjo ni bilo pripetih z varnostnim pasom. Zaradi nepravilnosti in kršitev so sedem tovornih vozil izločili iz prometa, enemu vozniku pa prepovedali nadaljnjo vožnjo. Pri dveh tovornih vozilih so ugotovili, da je tovor nepravilno zavarovan. FOTO: PU Novo mesto Delavci Darsa so v tem času ustavili 19 vozil, ki niso imela nameščenih vinjet.