Kar dva hloda gorskega javorja prodana za 29.000 evrov

Vsakoletna licitacija vrednejšega lesa je letos potekala januarja in februarja v Slovenj Gradcu. Namenjena je prodaji najbolj kakovostnega lesa po višjih cenah, kot sicer veljajo pri rednem odkupu lesa. Ob tem lecitacija igra pomembno vlogo pri zavedanju, kakšen pomen in vrednost imata les in gozd. "Poleg ekonomskih ima tudi neprecenljive ekološke in socialne funkcije," so izpostavili na Zavodu za gozdove Slovenije (ZGS).

Z organizacijo licitacije želijo partnerji pri organizaciji, Društvo lastnikov gozdov Mislinjske doline, Zveza lastnikov gozdov Slovenije in Zavod za gozdove Slovenije, povezati lastnike gozdov in kupce lesa, prispevati k ovrednotenju visoko kakovostnega lesa in k njegovi ustrezni predelavi z visoko dodano vrednostjo.

Gorski javorše vednonajbolj cenjen,dosegel rekordno ceno

Na letošnjo 14. licitacijo vrednejših kosov lesa je 865 lastnikov na prodaj ponudilo 6.190 gozdnih lesnih sortimentov oziroma nekaj manj kot 7000 kubičnih metrov lesa, kar je največ v zgodovini licitacij na Koroškem. Po besedah ZGS je ta količina sicer izjemna, a predstavlja le dobro tisočinko celotnega letnega poseka.

Kot vsa leta doslej je tudi letos najvišjo ceno dosegel gorski javor rebraš. Za kar dva hloda gorskega javora pa sta kupca odštela dobrih 29.000 evrov, so zatrdili z ZGS.

Prvi je iz Nemčije in je za dobrih sto let star hlod, posekan v snežniških gozdovih, ponudil 29.161 evra in tako dosegel ceno 14.414 evrov za kubični meter. "To so absolutni rekordi," je na današnji novinarski konferenci dejal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki licitacijo organizira v sodelovanju z Zvezo lastnikov gozdov Slovenije in ZGS.

Hčerka lastnika gozda, v katerem je bil posekan najdražji hlod, Helena Jaksetič je povedala, da so se licitacije s ponudbo enega tovornjaka hlodovine, predvsem smreke, udeležili prvič in da jih je izkupiček prijetno presenetil. "Kot ena majhna sedmica," je dejala Jaksetičeva, sicer direktorica majhnega družinskega podjetja, ki se ukvarja z lesom in izdelavo furnirja.