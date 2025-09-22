Kar petina nas živi v samo dveh mestih, v državi največ ulic Šolskih

Približno štiri petine naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druga pa si ga delijo. Kot so zapisali na Sursu, sta vodilni imeni naselij Gradišče in Pristava, ki se pojavita po osemkrat, sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s sedmimi pojavitvami.
Petina prebivalcev v Ljubljani in Mariboru
Naše glavno mesto je hkrati tudi največje naselje, saj meri 164 kvadratnih kilometrov in ima hkrati največ prebivalcev. Kot poroča Statistični urad Republike Slovenije, jih je bilo na začetku leta 291.000.
Če mu prištejemo še drugo največje mesto, Maribor, je v njiju živela skoraj petina (18 odstotkov) prebivalstva Slovenije. Po drugi strani je v 15 naseljih prebival le po en človek, v 56 pa nihče.
Med ulicami največ Šolskih
Ulic s hišnimi številkami je 10.262. "Najpogostejše ime je Šolska ulica, saj se pojavi kar 52-krat. Sledijo Prešernova (46), Vrtna (45) in Cankarjeva ulica (44). Skoraj polovica ulic (47 %) je poimenovana unikatno," so sporočili s Sursa.
Največ prebivalcev ima Celovška cesta v Ljubljani. "Na začetku tega leta jih je tam živelo 5.232, največ hišnih številk, 422, pa Ižanska cesta v Ljubljani," so še zapisali.
