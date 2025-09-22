Svetli način
Kar petina nas živi v samo dveh mestih, v državi največ ulic Šolskih

Ljubljana, 22. 09. 2025 16.38 | Posodobljeno pred 8 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
D. S.
Komentarji
1

Slovenija ima več kot 6.000 naselij in 10.000 ulic. Večina njihovih imen je edinstvena. Imeni naselij Gradišče in Pristava se pojavita največkrat, kar osemkrat, največ ulic pa je Šolskih, kar 52.

Približno štiri petine naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druga pa si ga delijo. Kot so zapisali na Sursu, sta vodilni imeni naselij Gradišče in Pristava, ki se pojavita po osemkrat, sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s sedmimi pojavitvami.

Petina prebivalcev v Ljubljani in Mariboru

Naše glavno mesto je hkrati tudi največje naselje, saj meri 164 kvadratnih kilometrov in ima hkrati največ prebivalcev. Kot poroča Statistični urad Republike Slovenije, jih je bilo na začetku leta 291.000.

Če mu prištejemo še drugo največje mesto, Maribor, je v njiju živela skoraj petina (18 odstotkov) prebivalstva Slovenije. Po drugi strani je v 15 naseljih prebival le po en človek, v 56 pa nihče.

Maribor
Maribor FOTO: Bobo

Med ulicami največ Šolskih

Ulic s hišnimi številkami je 10.262. "Najpogostejše ime je Šolska ulica, saj se pojavi kar 52-krat. Sledijo Prešernova (46), Vrtna (45) in Cankarjeva ulica (44). Skoraj polovica ulic (47 %) je poimenovana unikatno," so sporočili s Sursa.

Največ ulic je Šolskih
Največ ulic je Šolskih FOTO: Bobo

Največ prebivalcev ima Celovška cesta v Ljubljani. "Na začetku tega leta jih je tam živelo 5.232, največ hišnih številk, 422, pa Ižanska cesta v Ljubljani," so še zapisali.

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
22. 09. 2025 17.01
Če pa občinarji nimajo idej - domišljije. Lahko bi bila žabja ulica, ulica gliste potepinke ali .....
ODGOVORI
0 0
