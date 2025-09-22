Kar petina nas živi v samo dveh mestih, v državi največ ulic Šolskih

Približno štiri petine naselij v Sloveniji ima edinstveno ime, druga pa si ga delijo. Kot so zapisali na Sursu, sta vodilni imeni naselij Gradišče in Pristava, ki se pojavita po osemkrat, sledijo Brezje, Dolenja vas, Potok in Ravne s sedmimi pojavitvami.

Naše glavno mesto je hkrati tudi največje naselje, saj meri 164 kvadratnih kilometrov in ima hkrati največ prebivalcev. Kot poroča Statistični urad Republike Slovenije, jih je bilo na začetku leta 291.000.

Če mu prištejemo še drugo največje mesto, Maribor, je v njiju živela skoraj petina (18 odstotkov) prebivalstva Slovenije. Po drugi strani je v 15 naseljih prebival le po en človek, v 56 pa nihče.