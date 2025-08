Kar polovica letos umrlih voznikov in potnikov ni bila pripeta

Čeprav je njihova učinkovitost znanstveno dokazana in potrjena, pa so opozorili, da koristnosti rabe varnostnega pasu še vedno niso povsem ponotranjili vsi vozniki. To po njihovih navedbah kažejo nedavne nesreče s smrtnim izidom. Kar polovica letos umrlih voznikov in potnikov v osebnih vozilih ni bila pripetih. Po podatkih Policije je letos v prometnih nesrečah umrlo 15 voznikov osebnih avtomobilov, en voznik tovornega vozila in 12 potnikov, od tega devet voznikov ter pet potnikov ni uporabljalo varnostnega pasu, so navedli. Dodali so, da je Policija letos obravnavala že skoraj 15.000 kršitev zaradi neuporabe varnostnega pasu.

Varnostni pas je ključen element pasivne varnosti v sodobnih in manj sodobnih vozilih ter je osnovni del zaščitne opreme voznika in potnikov, so v sporočilu za medije napisali v Javni agenciji RS za varnost prometa (AVP). Poudarili so, da pravilna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtne poškodbe za do 60 odstotkov za potnike na sprednjih sedežih in do 44 na zadnjih sedežih.

Za pravilno rabo varnostnega pasu je po njihovih navedbah ključno, da zgornja linija pasu poteka po namišljeni liniji med vratom in ramenom ter do zaponke ob boku, pri čemer mora biti začetek vrhnjega dela pasu čim bliže ramenu, kar se da v večini modelov vozil prilagoditi. Spodnja linija pasu pa mora potekati tesno od kolka do kolka in ne po trebuhu.

Pas naj se tesno prilega telesu in ne sme biti pomečkan ali celo zavit, so poudarili. Tako vozniki kot tudi sopotniki pa morajo sedeti s hrbtom, trdno poravnanim z naslonjalom. Sodobni sedeži naj bi sicer preprečevali zdrs pod pasom ob trku, ampak v AVP kljub temu odsvetujejo preveč zleknjen položaj za volanom, ki je tudi neprimeren za učinkovito in varno vožnjo, so opomnili. Opozorili so, da je pomembno upoštevati tudi, da je vrh naslona za glavo med vrhom ušesa in vrhom glave.

Varnostni pas aktivno pomaga razpršiti kinetično energijo ob trku po najbolj čvrstih delih telesa, hkrati pa prepreči udarce telesa in glave ob trde dele karoserije in pomaga zadržati telo v sedežu ob trku. S tem tudi prepreči smrtno nevarno katapultiranje iz avtomobila, so pojasnili. Dodali so, da pas vozniku tudi pri nenadnih manevrih pomaga zadržati telo v sedežu, da lahko bolj učinkovito upravlja vozilo.

V AVP so poudarili tudi, da varnostne zračne blazine niso nadomestek pasov, temveč njihova nadgradnja. Čelne in bočne zračne varnostne blazine in zračne zavese upoštevajo delovanje oziroma zadrževalne učinke varnostnih pasov. Njihov učinek je optimalen le ob pravilni in predvsem dosledni rabi pasov, so zapisali.

Varnostni pas je sodoben in dodelan varnostni zadrževalni sistem, ki lahko voznike in sopotnike zaščiti pred najhujšim. Zato voznike in potnike pozivajo, da se pravilno pripnejo takoj in vedno, ko sedejo v vozilo, tako na sprednjih kot na zadnjih sedežih. Pozvali so jih še, da k temu spodbudijo tudi druge. Obenem pa so spomnili, da je treba otroke pripeti v otroške sedeže.