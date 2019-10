'To je po vsej verjetnosti začetek konca sodelovanja med Levico in vlado'

" Medtem ko je koalicija v parlamentu skupaj s stranko Janeza Janše dala zeleno luč ukinitvi dodatka za delovno aktivnost , ki jemlje 16 milijonov evrov revnim zaposlenim, samozaposlenim in materam samohranilkam, je vlada par ulic proč sprejela predlog davčne reforme, ki bo državni proračun oklestila za 72 milijonov evrov (več, kot bi stala ukinitev DZZ, za katero vlada pravi, da si je ne moremo privoščiti). Njen učinek: 1,6 evra letno več za delavca na minimalni plači, 1989 evrov več za menedžerja s šestkratnikom povprečne plače. Oziroma drugače: delavec si bo lahko privoščil eno kavo na leto več, menedžer pa počitnice na Bahamih."

Kar se je dogajalo včeraj, je po vsej verjetnosti začetek konca sodelovanja med Levico in vlado Marjana Šarca , je napovedal koordinator Levice Luka Mesec .

Vlada po mnenju Levice pred javnostjo noče jasno in glasno povedati, da bodo tudi tokrat od njihovih reform največ dobili bogati, najmanj pa revni. "Raje, kot da bi govorila resnico, se poslužuje zavajanja in zatrjuje, da so spremembe dohodninske lestvice osnovane na način, da se v največji meri razbremeni srednji dohodkovni razred."

Več kot dve tretjini zaposlenih imata plačo nižjo od povprečne. Med tistimi, ki dobijo največ, ni srednjega sloja in inženirjev, ampak zgolj dobro plačani politiki, zdravniki, odvetniki in menedžerji. Davčna reforma za delavcem z najnižjimi prihodki daje drobiž, v celem letu za ceno ene kave, menedžerjem pa podarja skoraj 2000 evrov letno, opozarjajo v Levici, kjer so izdelali tudi izračun učinkov "davčne reforme za bogate".

Bruto plača (mesečno) Koliko dobi letno? Kaj si lahko privošči? minimalna plača (2020) 940,58 € 1,60 € 1x kava povprečna plača 1.721,12 € 146,82 € 4x dopolnilno zavarovanje visok državni uradnik (2x povprečna plača) 3.442,24 € 643,46 € električni skiro menedžer (6x povprečna plača) 10.326,72 € 1988,51 € All inclusive počitnice na Bahamih

'Vlada dela 74 milijonov veliko luknjo v proračunu za leto 2020'

Ker proračun ne predvideva učinkov na vladi sprejete davčne reforme, vsebuje pa učinke mehkih ukrepov pri pobiranju davkov, ki naj bi prinesli manjkajočih 74 milijonov, bo v proračunu za leto 2020 nastala luknja v višini 74 milijonov evrov, napovedujejo.

"Vlada zavaja tudi, ko pravi, da je paket davčnih reform proračunsko nevtralen. Izpad proračunskih sredstev celotnega davčnega paketa, vključno z aprilsko razbremenitvijo regresa, bo znašal najmanj 166 milijonov evrov! Vlada hkrati govori, da si ne moremo privoščiti ukinitve DZZ, ki bi proračun stala 68 milijonov evrov, večina ljudi pa bi bila na boljšem več kot 90 %, zdaj pa sprejema skoraj trikrat dražji paket ukrepov, ki bo v korist najbogatejših osiromašil javno blagajno."

Kot še trdijo v Levici, vlada v postopku priprave davčne reforme ni spoštovala sporazuma o sodelovanju med Levico in strankami koalicije za leto 2019, ki je predvideval, da se davčna reforma uskladi na skupni delovni skupini. "To se ni zgodilo in predstavlja hudo kršitev podpisanega sporazuma."

O prihodnosti sodelovanja bodo odločili organi stranke

"Otem, če je sodelovanje s takšno vlado še mogoče, bodo v kratkem govorili organi Levice," je še napovedal Mesec. "Zdi se, da se to sodelovanje v prihodnje vse bolj odmika, pa ne zaradi Levice, ampak ker vlada sistematično krši vse dogovore, ki smo jih sprejeli," je dodal.

Vodja poslanske skupine LeviceMatej T. Vatovecpa je poudaril, da četrtkovo ravnanje predstavlja kršitev sporazuma med Levico in koalicijo. "Ukrep je v nasprotju s sporazumom, ki ga imamo z vladno koalicijo. Ta jasno določa, da mora vlada najprej poskusiti uskladiti predloge zakonov z nami, šele če ne pridejo do konsenza s poslansko skupino Levice, lahko gredo iskat podporo v druge poslanske skupine."

Četrtkovo razpravo odbora DZ za delo o vladnem predlogu novele zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki prinaša ukinitev dodatka za delovno aktivnost, so sicer zaznamovale številne prekinitve in proceduralni predlogi Levice. Vatovec je ob tem opozoril, da so s tem želeli dobiti jasne odgovore ministrice za delo Ksenije Klampfer.

Nekateri koalicijski partnerji so danes Levici očitali, da je s svojim ravnanjem zlorabila demokracijo. "Edina zloraba demokracije, ki se je v četrtek zgodila, je bilo to, da je vladna koalicija sejo vodila na način, da nam je vzela možnost razprave tako, da ni dovoljevala postopkovnih predlogov, ki so onemogočili tudi, da bi si na normalen način vzeli premor pred glasovanjem," je pojasnil.