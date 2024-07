Kar šest nakupovalnih središč Supernova v Sloveniji je pridobilo prestižno BREEAM certifikacijo

Trajnostnost je postala ključni koncept sodobnega razvoja, saj se svet sooča z vse večjimi okoljskimi izzivi. Podnebne spremembe in druge okoljske težave zahtevajo, da prav vsak posameznik in organizacija prispeva k ohranjanju našega planeta. Majhni, a pomembni koraki na poti k trajnosti so ključni za dosego tega cilja. Eden izmed teh korakov je tudi pridobitev certifikatov, ki potrjujejo zavezanost k trajnostnemu razvoju, česar se zaveda tudi skupina Supernova.

Pomembnost BREEAM certifikata

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) je mednarodno priznan britanski sistem certificiranja, ki meri trajnost stavb. Tehnični standardi BREEAM ocenjujejo celoten koncept stavbe v desetih različnih kategorijah, vključno z zdravjem in dobrobitjo, energetsko učinkovitostjo, porabo vode, prometno dostopnostjo, onesnaževanjem, uporabo zemljišč in ekologijo, gospodarjenjem z odpadki, uporabo ekoloških materialov ter odpornostjo same stavbe.

Šest nakupovalnih središč Supernova v Sloveniji je z odličnimi ocenami v teh kategorijah dokazalo svojo zavezanost trajnosti in skrbi za okolje. Supernova Novo Mesto, Supernova Maribor, Supernova Kamnik, Supernova Kranj, Supernova Ptuj in Supernova Nova Gorica so se tako s prejemom certifikata pridružili osmim centrom na Hrvaškem, ki so BREEAM certifikacijo že imeli.

Skupina Supernova s pridobitvijo BREEAM certifikacije dokazuje svojo zavezanost k trajnostnemu razvoju in okolju prijaznim praksam. Program Supernova Green Energy igra ključno vlogo pri njihovem doseganju, saj se osredotoča na energetsko učinkovitost, uporabo zelenih virov energije in lastno proizvodnjo zelene električne energije.



O skupini Supernova

Skupina Supernova Group upravlja 24 nakupovalnih središč v 14 mestih v Sloveniji in je z različnimi naložbenimi projekti v državi vložila več kot 550 milijonov evrov. Poleg Slovenije je aktivno prisotna tudi na trgih Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Slovaške in Romunije. S skupnim portfeljem, ki obsega več kot 110 nepremičnin, njihova skupna vrednost presega 2,2 milijarde evrov.





