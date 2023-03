Do konca tedna policisti poostreno preverjajo, ali so vozniki in potniki med vožnjo pripeti. Lani so ugotovili skoraj 41 tisoč takšnih prekrškov pri nas, letos že več kot sedem tisoč. A ne le zaradi globe 120 evrov, temveč predvsem zaradi varnosti uporabljajmo varnostni pas, pozivajo pristojni. Varnostni pas kar za polovico zmanjša tveganje za smrtno nesrečo in za skoraj enak odstotek tveganje za hude poškodbe. Približno tretjina voznikov, udeleženih v smrtnih nesrečah, ni pripeta.