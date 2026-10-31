Karabinjerji v Trstu opravili tečaj slovenščine

Tečajniki, ki so se izobraževanja udeležili prostovoljno, so se učili osnovnega besedišča v slovenščini, slovničnih pravil, spoznavali pa so tudi kulturo in slovenske navade po regijah ter življenje Slovencev v Italiji.

"Varnost v družbi ni le rezultat nadzora ali prisile, temveč je sad medsebojnega posluha in bližine. Ko osebo nagovorimo v njenem maternem jeziku, izrazimo spoštovanje in vzpostavimo tesnejši stik," je po pisanju Primorskega dnevnika dejal Gianpaolo Greco.

Generalni konzul Slovenije v Trstu Tomaž Kunstelj je na slovesnosti poudaril, da gre za izjemno pomembno strateško pobudo, ki se razvija v okolju, kjer prebiva slovenska narodnostna skupnost v Italiji. "To je konkreten korak v smeri varnosti, ki želi biti vključujoča. Da lahko zamejski Slovenci s silami javnega reda spregovorijo v maternem jeziku, je zelo pomembno. Naj bo izobraževanje dober začetek vse tesnejšega sodelovanja," je dodal.

Tržaški prefekt Giuseppe Petronzi je učenje slovenskega jezika označil za odlično orodje sporazumevanja v deželi. "Ko spregovorimo v jeziku sogovornika, se mu približamo," je poudaril.

Tečajniki se bodo po poročanju italijanske radiotelevizije Rai prihodnje leto lahko prijavili na nadaljevalni tečaj.