Manšetni gumbi s karantanskim panterjem za slovensko predsedovanje Svetu EU

Protokolarna darila so sicer ob tovrstnih dogodkih povsem običajna, tudi v tem primeru ne gre za visoko vrednost, a kljub temu jasnih pojasnil vlade nismo dobili. Za podrobnosti glede teh manšetnih gumbov smo vprašali tudi Ukom, a so se odgovoru izognili. Dejali so le: "postopki oblikovanja in nabave protokolarnih daril so še v teku. Javnost bomo s končnim izborom lahko seznanili, ko bodo postopki zaključeni."

Po naših informacijah pa je urad Uroša Urbanijeposlal povpraševanje za 50 manšetnih gumbov za izbrance in ti morajo biti narejeni iz srebra. Po željah vlade pa naj bi jih krasil črni panter. Kot so zapisali v zahtevah ponudnikom, mora biti "izdelek visoke kakovosti in estetsko dovršen. Prav tako mora biti v ceno izdelka všteta kakovostna in lepa embalaža izdelka. Notranjost naj bo iz žameta." Manšetne gumbe želijo "ovalne, s črno gravuro črnega panterja – grba Karantanije".

Ponudnik se mora prav tako zavezati, da ne bo razkril logotipa predsedovanja, zagotoviti pa mora tudi ekskluzivnost, tako da izdelki med predsedovanjem ne bodo naprodaj navadnim državljanom.

Kaj ima karantanski panter s Slovenijo?

Logotip bo torej črni panter, ne navadni panter, ampak tisti z grba Karantanije. Ti manšetni gumbi, za katere Urad za komuniciranje še išče ponudnike, bodo namenjeni le izbrancem. Zakaj so izbrali karantanskega panterja, pa ni jasno, sploh zato, ker gre za razmeroma novo idejo, ki ji številni zgodovinarji oporekajo.