Karantena za povratnike iz Hrvaške: kakšne bodo, če bodo, izjeme?

Da so v naši neposredni soseščini nastale popolnoma nove razmere, je v oddaji 24UR ZVEČER povedal notranji minister v odstopu Aleš Hojs. Slovenski državljani bodo imeli, da se vrnejo domov brez karantene, čas do predvidoma konca tedna. Na mejnih prehodih sicer že zaznavajo povečan vstop v državo, zato tistim, ki niso vezani na turistični aranžma, svetujejo vrnitev še pred petkom. Že obstoječi odlok bodo preoblikovali na seji vlade, ki bo predvidoma potekala v ob 16:30. Poleg Hrvaške bodo govorili tudi o naslednjih fazah za Avstrijo, kjer se epidemiološka slika prav tako slabša.

Za vse povratnike iz Hrvaške bo veljala obvezna karantena, a na vladi predvidevajo nekatere izjeme. Med njimi bodo dnevni migranti, pa tudi primeri, ko bo šlo za zdravniški pregled pri nas. Po Hojsovih besedah na drugi strani izjem ne predvidevajo za lastnike nepremičnin in plovil na Hrvaškem, kar pomeni, da bodo ob vrnitvi tudi oni mogli v karanteno. Kljub temu jim nameravajo omogočiti neko časovno omejeno obdobje (48 do 72 ur), v katerem bodo lahko uredili vse potrebno.

"Karantena najenostavnejši in najučinkovitejši način zaustavitve prenosa bolezni"

Vodja vladne strokovne skupine za covid-19 Bojana Beović je medtem povedala, da je karantena najenostavnejši, pa tudi najučinkovitejši način zaustavitve prenosa nalezljivih bolezni, zato stroka pri njej vztraja. Dodala je, da je glede na zadnje število na novo potrjenih primerov na Hrvaškem stanje vsaj tako hudo, če ne hujše kot v Srbiji. "V naslednjih dneh se bo pokazalo, kam se situacija razvija. Trenutno je težko reči, ali so na naraščajočem kraku ali pa je to že neki plato okužb. Glede na veliko število okužb obstaja skrb, da se bodo okužbe še širile naprej," je povedala za 24UR ZVEČER.

Dodala je, da je breme bolezni na Hrvaškem kar veliko, saj da pri njih med županijami ni meja, kot so bile pri nas v prvem valu vzpostavljene med občinami. "Obstaja prehod hrvaških državljanov iz ene županije v drugo, ljudje hodijo delat v županije, kjer je več turizma, in zelo verjetno je, da se bo okužba razlila od drugod tudi v županije, ki zdaj izgledajo varne," je opozorila. Hojsa so argumenti stroke prepričali, da je na rdeči seznam najbolje uvrstiti kar celotno Hrvaško, še posebej zato, ker je trend naraščanja okužb pri njih izjemno hiter.