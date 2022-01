Mariborska srednja šola zaradi karanten učiteljev zaprla vrata

S težkim srcem sem sprejela odločitev, da pouka v šoli ne bo, pravi ravnateljica Katja Rek. Kot je povedala, se je od ponedeljka igrala s to mislijo, ko so po 23. uri začela prihajati elektronska sporočila in je bilo težko organizirati delo za naslednji dan. Potem pa je postalo enostavno nemogoče.

Številke se ob karantenah več kot tretjine učiteljev niso več izšle: "Zaradi pravil, ki so stopila v veljavo 10. 1. so se začele karantene tudi učiteljev in kar naenkrat smo ostali brez 20 učiteljev, ki so bili ali v karanteni ali v bolniški, pojavile so se karantene učiteljic, ki so mlade mamice in so morale ostati doma s svojimi otroki in preprosto nismo zmogli več organizirati dela optimalno. Poleg tega so se nam pojavile tudi stvari v UKC Maribor, kjer so nam odpovedali kar nekaj stvari zaradi razmer."