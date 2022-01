Napotki za karanteno in izolacijo

Matej Vinko z NIJZ opozarja, da je to vendarle relativno dolgo obdobje, ki ga je treba sam preživeti med štirimi stenami, in zelo dobro je, da načrtujemo, kaj in kdaj bomo v tem času počeli, pri tem je dobro, da na prvo mesto postavimo stvari, ki nas tudi izpolnjujejo in veselijo. Kot dodaja Mateja Hudokin, je pri mlajših otrocih verjetno najbolj smiselno, da se starši angažirajo in jim bolj načrtujejo dejavnosti, jih vključijo v gospodinjska opravila, si vzamejo čas zanje in se pogovarjajo z njimi.

Karantene in izolacije niso ravno zabavne. Če ste bolni in v izolaciji, seveda počivajte, če pa ste v karanteni zaradi tveganega stika, je najboljše, da situacijo sprejmete takšno, kot je, in izkoristite čas zase ali za družino, svetujejo strokovnjaki.

Mag. Anica Prosnik Domjan, univ. dipl. psih., izpostavlja, da je treba ohranjati ravnovesje med aktivnim delom dneva in delom dneva, ki je namenjen razbremenitvi. A pazite, da to ne bo le večurno poležavanje pred zasloni – zglede in pravila tu postavljajo starši. Kot pojasnjuje Mateja Hudokin, naj ti postavljajo jasne meje, kaj je dopustno in kaj ne, ter pri tem tudi vztrajajo. Seveda pa je treba potem otrokom, ki so navajeni veliko uporabljati zaslone, ponuditi alternativne dejavnosti.

Vinko opozarja, da so velikega pomena tudi zdrava prehrana, uživanje dovolj tekočine in kakovosten spanec. Vsekakor pa ne gre izpustiti ohranjanja stikov s prijatelji, znanci in svojci. Ljudje, ki so vajeni veliko družabnih stikov, naj te ohranjajo – seveda po telefonu, z videoklici ali po družbenih omrežjih. V karanteno vključite tudi gibanje, kolikor je le mogoče. Na spletu zdaj najdete številne vodene vadbe, igre in ideje za aktivno preživljanje dni med domačimi zidovi.