Karavana gre proti morju: pred Karavankami že zjutraj večkilometrski zastoj

Prometno-informacijski center napoveduje za soboto in nedeljo zelo visoko gostoto prometa. Smo namreč na vrhuncu poletne sezone, ob tem pa so se v delu Nemčije, med drugim na Bavarskem, začele tudi šolske počitnice. Turistična karavana vozil bo tako s severnejših delov Evrope migrirala proti morju.

Na avstrijski strani predora Karavanke, v smeri Slovenije, je že nastal daljši zastoj, ki meri 11,5 kilometra. Predor občasno zapirajo. Prav tako pa se zastoji pojavljajo tudi naprej na gorenjski avtocesti, med priključkoma za Jesenice proti Ljubljani, kjer je nastal dvokilometrski zastoj.

Zastoj tudi na primorski avtocesti mimo Ravbarkomande proti Kopru, kjer je zaradi prometne nesreče pri počivališču Ravbarkomanda zaprt vozni pas proti Kopru. Gneča pa tudi na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Čakalna doba je trenutno krajša od 30 minut.

V vročini bo AVP voznikom delil vodo

Na vroč konec tedna, ko bodo temperature znova nad 30 stopinj Celzija, je opozorila tudi agencija za okolje (Arso), ki je za soboto in nedeljo izdala rumeno opozorilo. Na Primorskem še vedno velja velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Agencija za varnost prometa (AVP) bo danes voznikom na glavnih bencinskih servisih na avtocestnih krakih med 11. in 18. uro delila letake o varni vožnji v slovenskem, italijanskem, madžarskem, nemškem, hrvaškem in angleškem jeziku. Glede na vroče dni, ki se obetajo, pa bodo študenti delili tudi vodo, so sporočili iz AVP.

V izobraževalnih letakih bodo slovenske in tuje voznike opozarjali na obvezno uporabo varnostnega pasu in vzpostavitev reševalnega pasu ob zastojih ter pozivali k vožnji brez uporabe mobilnega telefona in brez alkohola. Z akcijo si prav tako želijo voznike v vročih dneh spomniti, da morajo med daljšo vožnjo poskrbeti za redne postanke in za ustrezno hidracijo.

Med poletjem je na avtocestah več prometa in posledično je lahko tudi več okvar vozil, pa so izpostavili na Darsu. Voznike zato opozarjajo, da je ustavljanje na odstavnem pasu avtoceste lahko smrtno nevarno in da je dovoljeno le v nujnih primerih. Veliko hudih nesreč je namreč ravno na tem delu avtoceste, so sporočili.