Karavanke: izkopali okoli 170 metrov druge cevi

Večjih težav pri izvedbi trenutno ni, upoštevajo pa vse predpisane ukrepe glede razmer v času epidemije covida-19. "Seveda pa so zelo omejena srečanja in sestanki ter obiski na gradbišču, da ne bi nehote povzročili vnosa virusa med delavce izvajalca, ki so nekako izolirani med bivalnim naseljem in gradbiščem," so pojasnili v Darsu.

V Družbi za avtoceste v RS (Dars) so za STA pojasnili, da gradnja druge cevi predora Karavanke poteka v skladu s podanim terminskim planom ob upoštevanju pogojev izkopa v predoru, kot jih narekujejo trenutne geološke in geotehnične razmere v hribini. Trenutno je izkopanih približno 170 metrov predora.

Spomnili so, da je bilo spomladi in poleti, v času mobilizacije delovne sile in mehanizacije ter opreme turškega Cengiza, ki je izvajalec del, bistveno več težav. Tedaj je začetek izvajanja del sovpadal s pojavom epidemije covida-19 in vse aktivnosti izvajalca v zvezi s pridobivanjem delovnih dovoljenj, dovozom opreme in mehanizacije so bile zelo otežene.

Pripravljalna dela so tako dlje časa potekala v omejenem obsegu, konec avgusta pa je vendarle stekel tudi sam izkop predorske cevi. Do zdaj je turški gradbinec uspel zagotoviti potrebna delovna dovoljenja za 80 delavcev, kar predstavlja glavnino tistih, ki jih potrebuje za izkopna dela v predoru, in za podporno osebje zunaj predora ter tudi za vodstveni kader. Skladno z razvojem ostalih del v predoru, kot so betoniranje notranje obloge in vmesne plošče, bodo v nadaljevanju za ta dela angažirali še dodatne delavce.

Gradnja druge cevi predora bo predvidoma končana v letu 2025. Izkop se je začel več kot dve leti in pol po tistem, ko je Dars z razpisom začel iskati izvajalca del. Avstrijci so po pravnomočno sklenjenem postopku javnega naročanja izbranega izvajalca v delo uvedli že septembra 2018, na slovenski strani pa je izbor zaradi pritožb neizbranih izvajalcev postal pravnomočen šele 22. januarja letos.

Skupna dolžina vzhodne predorske cevi bo 7948 metrov, od tega bo slovenska stran dolga 3546 metrov. Po dokončanju del in preusmeritvi prometa v novo cev na Darsu načrtujejo še dvoletno sanacijo obstoječe, zahodne cevi predora, za kar bo izveden ločen postopek oddaje javnega naročila za izbor izvajalca del.