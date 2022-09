Zaradi poplav zaprte številne ceste, Karavanke znova prevozne

Kot poroča Prometno informacijski center je predor Karavanke ponovno prevozen za vsa vozila v obe smeri. Predstavnik PU Kranj je pojasnil, da je tehnična okvara v predoru odpravljena, zato so Karavanke znova prevozne tudi za tovorni promet in avtobuse.

Zaradi burje je na vipavski hitri cesti med Nanosom in Ajdovščino prepovedan promet za počitniške prikolice ter vse hladilnike in vozila s ponjavami, na regionalni cesti Vipava-Ajdovščina pa je prepovedan promet za počitniške prikolice, hladilnike in vozila s ponjavami do osem ton.

Zaradi okvare vozila je oviran promet na dolenjski avtocesti pred Dobruško vasjo proti Obrežju.

Do 10. ure bodo na cesti Vrhnika-Logatec pri Industrijski coni Zapolje 15-minutne popolne zapore zaradi odstranjevanja posledic neurja.

Zaradi poplav je v Ljubljani zaprta Zaloška cesta pri železniškem podvozu, na cesti Logatec-Žiri je popolna zapora na Petkovcu, cesta Dobrova-Polhov Gradec je zaprta pri Dvoru pri Polhovem Gradcu, cesta Ljubljana-Dobrova je zaprta v Dobrovi v krožišču, na cesti Petrina-Mirtoviči je zaprt odsek Gašparci-Grivac, na cesti Kot-Grgelj-Fara je zaprt odsek Prelesje-Grgelj, cesta Osilnica-Bosljiva Loka-Gašparci je zaprta, cesta Fara-Grgelj-Laze je zaprta pri Predgradu, zaprta je tudi cesta Metlika-Božakovo na odseku Rosalnice - Radoviči.

Cesta Žaga-Kobarid je zaprta zaradi udora cestišča pri Kobaridu, obvoz za vozila do treh ton in pol je po cesti mimo kampa, na cesti Žaga-Kobarid je promet urejen izmenično enosmerno pri Srpenici zaradi zemeljskega plazu.

Mejni prehod Sodevci je zaradi poplavljenega cestišča zaprt za ves promet.

Na mejnih prehodih sicer trenutno ni daljšega čakanja pri prestopu meje.

Še danes bo zaradi del zaprta cesta Kranj-Medvode.

Predvidoma do 26. septembra bo na štajerski avtocesti zaradi del zaprt bencinski servis na počivališču Lopata proti Ljubljani.

Od 19. septembra do 17. oktobra bodo med 19. in 6. uro zjutraj na cesti čez prelaz Predel popolne nočne zapore zaradi del na italijanski strani.

Do 15. oktobra bo zaradi del zaprta cesta Cerknica-Rakitna med Cerknico in Begunjami pri Cerknici. Obvoz je po lokalnih cestah Cerknica-Brezje-Begunje.

Na gorenjski avtocesti je na priključku Vodice zaradi del zaprt uvoz proti Kranju. Obvoz je prek priključka Brnik.

Do 22. decembra do 19. ure bo zaradi del zaprta cesta Ljubljana-Šentvid-Vodice v Tacnu. Obvoz bo možen po avtocesti med priključkoma Brod in Šmartno v obe smeri, tudi za vozila brez vinjete.