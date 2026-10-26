Kärcher poznamo po visokotlačnem čistilniku. A v Sloveniji prodajo 583 različnih naprav

Kupci Kärcher še vedno najbolje poznajo po visokotlačnih čistilnikih, na trgu čistilnih strojev pa ima podjetje po lastnih podatkih od 70 do 80 odstotkov deleža. Direktorica Kärcher Slovenija Helena Walland je potrebovala nekaj časa, da je razumela drugo številko: pometače. Slovenci jih kupimo dvakrat več kot Bolgari, čeprav je bolgarski trg trikrat večji. V ekipi so si to razložili s sloganom "Zakaj bi meditirali, če lahko pometate" in z ugotovitvijo, da smo Slovenci "green & clean" narod.

Od terase do tovarniške hale

V trgovskih centrih tla pomivajo stroji s sedežem za voznika, ki sami odmerjajo čistilo in prilagajajo porabo vode hitrosti vožnje. Komunalni pometači čistijo ulice in pri tem zadržijo drobne prašne, v tovarnah industrijski sesalniki varno posesajo vnetljiv kovinski prah, ena od naprav pa sproti izdeluje suhi led za čiščenje elektronike in varilnih robotov. Najnovejši so roboti KIRA. Sami si izrišejo zemljevid prostora in obvozijo ovire. Po koncu dela se odpeljejo na postajo, kjer izlivajo umazano vodo, natočijo svežo in se napolnijo. Kärcher jih ponuja podjetjem, ki se srečajo z izzivom pomanjkanja delovne sile za čiščenje velikih skladišč in hal.

Forum, kjer so stroje lahko preizkusili

Kako daleč je robotizacija v slovenskih podjetjih, so 14. oktobra preverjali na forumu Kärcher ProXperience v ljubljanski dvorani Velana Living. Dogodek je zbral direktorje in vodje iz industrije, logistike in čistilnih servisov. Kärcher ga je pripravil pred vstopom v deseto obletnico samostojnega delovanja v Sloveniji. Obiskovalci so robote, industrijske sesalnike in komunalne stroje videli pri delu in jih lahko preizkusili sami. Na odru je moderator Gregor Trebušak panelistom zastavil vprašanje, ki ga danes tehta veliko podjetij: ali je avtomatizacija edini odgovor na rastoče stroške? Za mizo so sedeli direktorica agencije Spirit Tamara Zajec, prokuristka družbe EES Sistemi Lidija Kobal, direktor Iskre Klemen Šešok, Balažič, član uprave Intereurope Samo Kastelic in direktor F.A. MAIK Miha Bezjak in vodja produktnega vodenja pri Kärcher Slovenija Uroš Mihelčič.

Najbolj neposreden je bil direktor Iskre Klemen Šešok. Po njegovem mnenju Slovenija v inovacije in avtomatizacijo kljub napredku še vedno vlaga premalo. "Mi smo se veliko naučili iz lastnih napak," je dejal. V Iskri zdaj pri čiščenju sproti tehtajo, ali delo opraviti z lastnimi zaposlenimi ali ga prepustiti zunanjim izvajalcem. "Ni enotnega pravila, kdaj se bolj izplača prva in kdaj druga možnost," je povedal. Miha Bezjak, direktor logističnega podjetja F.A. MAIK, je spomnil, da večina skladišč po svetu še vedno deluje ročno, saj je blago preveč raznoliko za popolno avtomatizacijo. "Vendar to ne pomeni, da ne potrebujemo premišljene pametne optimizacije s pravimi napravami," je dodal. Samo Kastelic meni, da avtomatizacija brez dobrega načrta nima smisla. "V Intereuropi smo šele na začetku te poti, saj delamo premišljeno in po posameznih segmentih," je dejal. K posodobitvam jih silita potreba po višji produktivnosti in pomanjkanje delavcev. Zajec Balažič je podjetja spomnila, da jim agencija Spirit pri avtomatizaciji ponuja različne oblike podpore, pri katerih velikost podjetja ni pogoj. Produktni vodja v Kärcherju Uroš Mihelčič pa je izpostavil trajnost: podjetje pri izdelkih vse bolj izbira reciklirane materiale.

Kapniki, človeška ribica in stoletni kamen

Marca 2025 je ekipa čistila Postojnsko jamo. Uporabili so električne stroje brez kemikalij in 14 metrov dolge teleskopske podaljške, delali pa so tudi ob vivariju s človeško ribico. "Tudi Nemci so mi projekt odsvetovali, ampak meni poguma pred izzivi res ne manjka," je pozneje povedala Walland.

Leto prej so skupaj z Mestno občino Maribor očistili Stari most. Z vročevodnimi napravami s tlakom do 500 barov so s stoletnih kamnitih obokov in stopnišča na Lentu odstranili desetletja nakopičenega smoga in grafite.

Kateri spomenik je naslednji?

Kärcher Slovenija bo leta 2027 praznoval deset let samostojnega delovanja. Ob jubileju želi očistiti še en kulturni ali naravni spomenik in zanj išče partnerja. "Vodijo nas strokovna strast, inženirsko znanje ter neomajna zaveza, da vračamo družbi tisto, kar jo plemeniti," pravi Walland.

Kateri slovenski spomenik bi po vašem mnenju najbolj potreboval temeljito čiščenje? Zapišite v komentarje.