Karel III. – umetniški kralj brez imperija

Dogodki, povezani s smrtjo in pogrebom Elizabete II., so bili brezhibno organizirani. Vse je potekalo gladko, mirno, brez večjih incidentov. Policija, varnostne in rediteljske službe so svoje delo opravile odlično, vsi so bili dobro razpoloženi, izjemno prijazni, vljudni in pripravljeni pomagati.

Slovo Britancev od ljubljene kraljice je bilo izjemno spoštljivo, dostojanstveno, 10-dnevno žalovanje med njeno smrtjo in pogrebom so zaznamovale neskončne vrste žalujočih, ki so jo spremljale na njeni zadnji poti. Za mnoge je bilo kot nekakšno romanje, romanje h kraljičini krsti in hkrati tudi romanje k sebi.

Čeprav je bila ena najbogatejših ljudi na svetu. Nihče natanko ne ve, koliko denarja v resnici ima kraljeva družina, britanski mediji ocenjujejo, da okoli 19 milijard evrov, ki izhajajo iz kraljevih posestev, vključno z velikimi stanovanjskimi zemljišči v Londonu, morskim dnom, iz vlaganja v energetiko, nepremičnin in tako dalje.

Kraljičino zasebno bogastvo je skrivnost, a samo njena zbirka znamk je ocenjena na 100 milijonov evrov, potem pa je treba prišteti še vse njene konje, umetnine in zasebne dragulje. Kraljičina oporoka je zapečatena, kar je izjema v britanski zakonodaji in ostaja velika skrivnost.

Kakršnakoli kritika bodisi članov kraljeve družine bodisi monarhije kot ureditve ali institucije je bila med žalovanjem izrazito nezaželena. Celo nedolžnih spodrsljajev novega kralja, kot je bil tisti s pisalom, množični mediji niso objavljali. Nekateri naši sogovorniki, zlasti temnopolti in pripadniki manjšin, so odpovedali sodelovanje zaradi povračilnih udarcev in šikaniranj, ki so jih bili deležni, če so izrazili dvom v pomen in smiselnost monarhije.

Kralja Karla III. že vse življenje pripravljajo na vlogo, ki jo je zdaj, pri 73 letih tudi prevzel. Naši sogovorniki pričakujejo, da bo nadaljeval v materinem slogu, zelo tradicionalno, se pa mora vsaka monarhija tudi prilagajati času. Kralj Karel III. bo zelo umetniški kralj. Druga velika ljubezen novega kralja pa je okolje in njegova zaščita.

Kraljičina smrt je dala zagon republikanskim gibanjem v nekaterih državah Commonwealtha. Vse glasnejši so pozivi, naj kraljeva družina prevzame odgovornost za suženjstvo in plača odškodnino. Referendume za odcepitev od krone so recimo že napovedali na Jamajki in v Belizeju. In mnogi Britanci bodo enostavno morali dojeti, da nimajo več imperija.

A kraljica ima naslednika, Velika Britanija ima kralja Karla III., od katerega bo tudi odvisna prihodnost monarhije. Že kmalu pa bi se lahko pokazalo, ali je bila kraljica večja celo od same kraljevine.