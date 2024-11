Kariera po karieri: Na pomoč pri krepitvi finančnih veščin

OGLAS

Kariera po karieri

Mnoge domače in tuje raziskave kažejo, da imamo v Sloveniji področju finančne pismenosti številne izzive, zato Skupina Triglav pod okriljem trajnostne pobude Zavarujmo prihodnost za športnike in športne zveze, s katerimi sodeluje, po celotni Sloveniji organizira delavnice za krepitev finančnih veščin Kariera po karieri. Skupaj s Triglavovimi strokovnjaki so tako ta teden v raziskovalnem centru Triglav Lab v družbi več kot 50 športnikov in športnic, trenerjev ter predstavnikov zvez in klubov osvetlili nekatera pomembnejša vprašanja s področja finančne pismenosti in predstavili rešitve, ki v praksi delujejo.

Kariera po karieri

Zakaj Slovenci pridno varčujemo, a slabo investiramo? Kako izbrati ustrezne naložbe in kdaj sploh začeti z vlaganjem? Kaj pomeni razpršitev tveganja in kakšno vlogo imajo zavarovanja na poti do finančne varnosti in brezskrbne kariere? Na ta in podobna vprašanja so v Triglavu skupaj z mladimi športniki iskali odgovore na delavnici za krepitev finančnih veščin. Vsaj osnovno poznanje financ in osebnih financ je namreč v današnjem svetu nuja, še posebej pa je ta veščina pomembna za vrhunske športnike, ki so zaradi kombinacije mladosti, relativno visokih dohodkov in časovno omejene kariere izpostavljeni večjim tveganjem kot običajni posamezniki.

Kariera po karieri

Nad tveganja dovolj zgodaj "Investiranje je pomembno, ker nam omogoča, da ohranimo in povečamo vrednost svojega denarja skozi čas. Namesto, da denar izgublja vrednost zaradi inflacije, z naložbami ustvarjamo priložnosti za rast in lažje ter hitreje dosežemo finančne cilje, kot so nakup nepremičnine, nakup avtomobila ali pokojnina. Ker je pri investiranju čas naš najboljši zaveznik, je potrebno začeti investirati čim prej," je nekaj prednosti investiranja v skladih naštel Vid Pajič, višji upravljavec investicijskih skladov iz Triglav Skladov. Posebno poglavje so glede na relativno kratke kariere športnikov tudi pokojnine oziroma varčevanje za starost. "Mladim športnikom, ki imajo finančne možnosti, svetujemo, da začnejo s pokojninskim varčevanjem čim prej. Čas je namreč na njihovi strani. Zaradi učinka obrestno obrestnega računa lahko v daljšem času privarčujejo precej višji znesek za pokojnino," je udeležencem delavnice svetoval Dino Šterpin, direktor sektorja trženja iz Triglav, pokojninske družbe.

Kariera po karieri

Športniki pa so na svojih športnih poteh izpostavljeni tudi številnim tveganjem, ki jih lahko omilijo oziroma naslovijo z ustreznimi zavarovanji. "Mladim športnikom bi priporočila zavarovanja, ki jim lahko nudijo finančno zaščito in varnost, predvsem v primeru nezgod ali poškodb. Gre za nezgodna zavarovanja, ki vključujejo na primer večletne rente za primer invalidnosti, zavarovalnine za zlome, izpahe in opekline. Za športnike, ki se ukvarjajo z ekipnimi športi, je smiselno tudi zavarovanje odgovornosti. Pomembna so tudi dodatna zdravstvena zavarovanja, kot so Specialisti+ in Operacije, ki športnikom v primeru poškodb krijejo stroške specialističnih pregledov in zdravljenja, kot sta fizioterapija in rehabilitacija," je na delavnici povedala Tina Stavrev, zavarovalna zastopnica v Zavarovalnici Triglav.

Kariera po karieri

Ko se ti življenje čez noč spremeni Tudi rdeča nit sponzorskih partnerstev Skupine Triglav je usmerjena v spodbujanje zdravega, varnejšega in odgovornega načina življenja. Velik poudarek namenjajo razvoju otroškega in mladinskega športa na lokalnih ravneh in tako pomagajo k razvoju okolja, v katerem poslujejo. Mlade nadarjene posameznike že na začetku njihove poti podpirajo s projektom Mladi upi. Ob tem stojijo ob strani tudi vrhunskim slovenskim športnikom in športnicam ter klubom, s čimer prispevajo k razvoju športnih panog na najvišji ravni. S trajnostno pobudo Zavarujmo prihodnost širšo javnost že vse od leta 2022 spodbujajo k trajnostnem ravnanju sponzorstva prepoznavajo kot investicijo in pot k uspešnemu ter trajnostno naravnanemu delovanju v okolju, kjer poslujejo.

Kariera po karieri

"Takšne delavnice so koristne tako na praktični, kot tudi na osebni ravni, saj udeležencem omogočajo, da bolje razumejo svoje finance in sprejemajo prave odločitve. Sploh pa so takšna predavanja odlična za življenje po športni karieri, ko se ti čez noč življenje spremeni," je svoje vtise o delavnici strnil Matic Lisac iz Košarkarskega kluba Cedevita Olimpija. Eden od glavnih ciljev pobude Zavarujmo prihodnost je, da še naprej nadaljuje z delavnicami za krepitev finančnih veščin po Sloveniji. V Triglavu tako partnerjem poskušajo pomagati najti odgovore na nekatera pomembna finančna vprašanja in izzive, s katerimi se ukvarjajo in bodo zanje še bolj pomembni po zaključeni karieri.

Od leve Dino Šterpin, Tina Stavrev in Vid Pajič