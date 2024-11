Kariera s stilom: stopi v svet mode LPP FASHION

LPP FASHION, modno podjetje s petimi blagovnimi znamkami (RESERVED, CROPP, HOUSE, MOHITO in SINSAY), je v Sloveniji prisotno s preko 30 trgovinami in skoraj 300 zaposlenimi. Zaposleni so srce uspeha, saj vsak dan skupaj krojijo in ustvarjajo modne trende in dihajo za skupni cilj. Zadovoljni in motivirani zaposleni so ključ do uspešnega podjetja, zato ustvarjajo okolje, kjer se vsak posameznik lahko razvija in izrazi svojo edinstveno kreativnost.