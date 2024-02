Karierne zgodbe štirih študentov Academie višje strokovne šole

Urša Rakovič, študentka digitalnega marketinga in komerciale v ekonomiji, je specialistka za Facebook in Tik Tok oglaševanje pri HS PLUS

Urša je svojo študijsko pot v programu Ekonomist - modul Digitalni Marketing (HND) & Komercialist (VSŠ) na Academii, višji strokovni šoli opravila z izjemnim uspehom. Danes Urša deluje v marketinškem podjetju HS PLUS, kjer skrbi za oglaševanje na platformah Facebook in Tik Tok. Svoje znanje in izkušnje iz študija je uspešno prenesla v poslovno okolje, kar dokazuje njena vloga v podjetju. Urša poudarja pomen vztrajnosti in vere v lastne sposobnosti. "Priznanje študentke leta me je zelo pozitivno presenetilo in mi veliko pomeni," pravi Urša, ko govori o svojem uspehu.

Izbira študija na Academii ni bila naključna. Urša je izbrala Academio zaradi prilagojenega načina predavanj v modularni obliki, to je predmet za predmetom, in osebnega pristopa, ki študentom omogoča lažje in bolj kakovostno pridobivanje znanja. Poudarja tudi pomen praktičnih primerov in izkušenj, ki jih študenti pridobivajo med študijem, saj je to ključno za razumevanje teorije in njeno uporabo v praksi.

Uršino karierno pot je močno zaznamovala izkušnja na obštudijskem projektu Map the Systems, ki ga Academia izvaja skupaj z BB Consulting in sodelovanju z univerzo v Oxfordu, kjer je pridobila dragocene izkušnje sistemskega mišljenja in samozavest, ki so ji pomagale pri zaposlitvi v HS PLUS le tri mesece po začetku študija.

V prihodnosti si Urša želi nadaljevati svojo kariero v digitalnem marketingu, kjer se počuti zelo zadovoljno in izpolnjeno. Svoj uspeh pripisuje študiju, ki ji je dal pogum in samozavest za doseganje zastavljenih ciljev.

Bodočim študentom svetuje, naj verjamejo vase in izkoristijo vse priložnosti, ki jih ponuja Academia. "Na voljo je ogromno projektov in sodelovanj, ki prinašajo nove spoznanja, stike in izkušnje," dodaja Urša.

Academia v programu Ekonomist omogoča še študije računovodstva, kadrovskega menedžmenta in turizma.

