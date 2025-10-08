Svetli način
Slovenija

Karierni sejem: 11.000 obiskovalcev je raziskovalo nove karierne poti

Ljubljana, 08. 10. 2025 20.14 | Posodobljeno pred 1 uro

Leja Hrovat
Kaj je pomembneje: služba, ki prinaša zadovoljstvo, ali dobra plača? Kakšna so pričakovanja mladih? Katerih služb si želijo? Katere so na voljo? Kakšne so potrebe delodajalcev? V ljubljanskem Cankarjevem domu je potekal tradicionalni Karierni sejem MojeDelo.com. 11.000 obiskovalcev je lahko spoznalo najboljše zaposlovalce v regiji, raziskalo nove karierne poti in odkrivalo svoje skrite talente.

mackon08
08. 10. 2025 21.21
Največja pričakovanja imajo tisti s končano fakulteto fda kot čelavi.
