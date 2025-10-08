Slovenija
Karierni sejem: 11.000 obiskovalcev je raziskovalo nove karierne poti
Kaj je pomembneje: služba, ki prinaša zadovoljstvo, ali dobra plača? Kakšna so pričakovanja mladih? Katerih služb si želijo? Katere so na voljo? Kakšne so potrebe delodajalcev? V ljubljanskem Cankarjevem domu je potekal tradicionalni Karierni sejem MojeDelo.com. 11.000 obiskovalcev je lahko spoznalo najboljše zaposlovalce v regiji, raziskalo nove karierne poti in odkrivalo svoje skrite talente.
