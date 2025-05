Karierni sejem v Mariboru: kakšne so želje in zahteve mladih?

Na mariborskem kariernem sejmu je v svoje vrste vabilo 30 kolektivov. Od pošte, banke, policije, proizvodnih podjetij, pa tudi kadrovske agencije, ki iščejo delavce za delo v Avstriji. Eno je ponudba. Vabilo. Kakšne pa so želje in pričakovanja mladih? Želijo si krajše delovnike, bolj prilagodljiv delovni čas, delo na daljavo, zdrav kolektiv in dobro plačilo. Pa se podjetja, sploh zato, ker delavcev povsod primanjkuje, prilagajajo mlajšim generacijam?