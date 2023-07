Druženje, ustvarjanje, raziskovanje, sklepanje prijateljstev, predvsem pa pobeg od vsakdanjih skrbi in stisk. To je bistvo Karitasovih letovanj in taborov v Portorožu, na Soči in Rakitni, kamor bodo letos peljali več kot 1150 otrok, družin in starejših. Za marsikoga je to edini oddih v letu, za nekatere celo prvi. Menjava okolja mnogim otrokom pomaga, da se odprejo, prostovoljcem zaupajo svoje težave in se tako vsaj nekoliko rešijo bremen.